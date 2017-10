"The Walking Dead", saison 8 : que peut-il se passer pour le père Gabriel ?

publié le 25/10/2017 à 14:05

Quelques jours après la diffusion de l'épisode 1 de la saison 8, il est temps de se demander ce qu'il pourra se passer pour les héros de The Walking Dead. Attention, si vous n'avez pas encore regardé Mercy, passez votre chemin, car la suite est remplie de spoilers.



La saison 8 s'engage mal pour le père Gabriel. Dans l'épisode 1, il se retrouve coincé avec Negan, dans une caravane, encerclée par des zombies. Mais "que diable allait-il faire dans cette galère" ?

Notre homme de foi a décidé de secourir Gregory (l'ancien leader de la Colline que tout le monde déteste) d'une mort certaine, au lieu se sauver sa peau. Mais, Gregory parvient à s'échapper avec la voiture de Gabriel. Le prêtre se retrouve donc seul, entouré de zombies et mitraillé par les Sauveurs. Il se réfugie dans une caravane, où se trouve déjà Negan. "J'espère que tu portes des couches-culottes. Parce que tu vas te ch*er dessus", lui crache-t-il. Une phrase qui ne présage rien de bon pour notre héros dans les prochains épisodes.





Negan pourrait le tuer...

C'est l'hypothèse la plus en vogue. Et on se doute que le prêtre n'a plus beaucoup de munitions, alors que Negan a sa batte Lucille à portée de main. Mais avant de passer à l'action, Negan peut "distraire" Gabriel en lui racontant son passé.



Une histoire qui n'a pas encore été abordée, mais qui a été annoncée par Jeffrey Dean Morgan. Cette séquence pourrait être rythmée par des flashbacks où on verrait enfin Negan avant l'épidémie.

Ou le prendre en otage

Tuer Gabriel apaisera probablement Negan un moment, mais pas le combat de Rick et ses alliés. Negan peut alors décider de garder le père Gabriel en otage et l'utiliser contre Rick. Certes, il a déjà essayé ce stratagème avec Sasha dans la saison 7 qui s'est soldé par un échec : Sasha s'est sacrifiée, grâce à la pilule que lui avait donnée Eugene.



Negan peut retenter son coup en empêchant Eugene de rencontrer le père Gabriel. Il pourra alors le torturer devant Rick et essayer de mettre un terme à la révolte des Communautés. Mais, les lecteurs de comics savent très bien que Rick n'est pas prêt de baisser les bras.





Peut-il être sauvé par Dwight ?

Dwight est maintenant un agent double pour Rick. Et pour gagner la confiance de son nouveau chef, il peut aider Gabriel à s'enfuir du Sanctuaire. Reste à savoir comment il pourrait se débrouiller sans éveiller les soupçons de Negan.



Dwight devrait réussir à faire passer un message à Rick et organiser l'évasion du prêtre pendant une nuit ou une prochaine attaque des Communautés contre le Sanctuaire.