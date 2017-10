publié le 23/10/2017 à 11:57

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode de la saison 8, passez votre chemin. La suite du texte est remplie de spoilers.



The Walking Dead c'est donc reparti. Après un an d'attente, le public a pu visionner Mercy, le premier épisode de la saison 8. Une mise en bouche décevante à cause d'une intrigue mollassonne, malgré des sauts dans le temps qui nous laissent apercevoir deux Rick du futur. Le premier est le très vieux Rick avec une canne et une longue barbe. Le second a les yeux injectés de sang et se recueille devant deux tombes. C'est là qu'il prononce : "Ma miséricorde prime sur ma colère". Une phrase mystérieuse qu'Andrew Lincoln a expliqué au média Entertainment Weekly.

"Je pense que la miséricorde peut l'emporter sur la colère. Ces deux thèmes [miséricorde et colère] sont très importants et saupoudrés tout au long de l'épisode 1. Je ne voudrais pas parler pour les autres, mais nous avons cette guerre et c'est la première fois qu'on démarre une saison avec autant d'action. Vous allez certainement avoir des questions sur chaque personnage et vous demandez pourquoi ils se battent et quel prix devront-ils payer dans cette lutte", commente l'acteur.

Une guerre pour la liberté et non pour se venger

Une réponse qui devrait laisser les fans sur leur faim. On en saura sûrement plus la semaine prochaine pour l'épisode The Damned où Negan se prépare à contre-attaquer.



Reste à savoir si les membres d'Alexandria, qui veulent venger leurs morts, arriveront à mettre leur colère de côté dans cette lutte pour la liberté.