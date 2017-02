publié le 03/02/2017 à 14:34

Que va-t-il advenir d'Eugene ? La question est en suspens, avant le retour de la deuxième partie de la saison 7 de The Walking Dead, le 13 février prochain sur OCS. Rappelez-vous : dans l'épisode 8, Eugene, membre de la communauté de Rick, a été capturé par Negan. Ce dernier a compris que notre homme était un spécialiste de la fabrication des balles. L'épisode s'est toutefois terminé avant que l'on en sache plus sur sa captivité, mais aussi le sort que lui réserve le chef des Sauveurs, psychopathe de compétition.



Il y a fort à parier que sa vie sera épargnée. Il est le seul personnage de l'univers apocalyptique de The Walking Dead à savoir fabriquer des munitions, idéales pour se défendre et attaquer. Il semblerait par ailleurs que les Sauveurs commencent à épuiser leurs stocks, ce qui rend Eugene si important pour leur survie. Reste à savoir s'il va résister à la torture - dont Negan est un expert -, ou réussir à s'échapper, comme Daryl avant lui ? La lecture des comics peut nous permettre d'imaginer ce qui pourrait lui arriver. Attention, spoilers !

Un personnage plus fort qu'il n'y paraît ?

Dans les comics, Eugene se fait capturer par Negan pour son "talent" mais il a le temps de fabriquer des munitions pour Rick, qui prépare la Révolte. Otage des Sauveurs, Eugene fait preuve de courage en refusant de donner la moindre information sur sa communauté à Negan, et ce malgré les menaces. Il parvient même à s'enfuir, en compagnie d'autres membres de la communauté des Sauveurs. Alors qu'ils sont attaqués par des snipers, Eugene sauve tout ce petit monde et rejoint Alexandria. Un comportement qui surprend, Eugene n'étant pas l'homme le plus fort de la série.

Reste à savoir si les showsrunners ont choisi le même destin pour notre ami dans la série. Robert Kirkman, auteur des comics, a l'air de le penser. "Eugene est toujours le personnage le plus faible du groupe, mais il va montrer qu'il en a dans les tripes", relate-t-il via Blasting News.



Quelques détails laissent toutefois penser que la série va s'éloigner des comics. Si Eugene, dans la série, est très intelligent, il n'est pas aussi fort et résistant que Daryl. Ce dernier, malgré les tortures de Negan a toujours refusé de devenir un Sauveur. C'est cette différence qui pourrait nous faire penser qu'à bout de nerfs, Eugene pourrait trahir sa Alexandria. La réponse le 13 février.