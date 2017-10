publié le 23/10/2017 à 14:16

Qui dit "détails cachés" dit spoilers. Nous vous invitons donc à regarder l'épisode 1 de la saison 8 de The Walking Dead, Mercy, afin d'éviter toutes déconvenues parfaitement désagréables.



L'épisode 1 démarre doucement la saison 8. Après un an d'attente, il faut reconnaître que Mercy manque d'action et de rebondissements. Pourtant, AMC (la chaîne qui diffuse la série aux États-Unis) et le casting nous promettaient un épisode formidable, historique. En effet, Mercy est le 100e épisode du show, démarré en 2010. Manque de chance, on passe plus de temps à espérer un moment novateur, plutôt que de regarder les Communautés préparer leur attaque contre le Sanctuaire des Sauveurs.

Avec un tel épisode plutôt mou, certains détails ont pu échapper à l’œil des téléspectateurs les plus aguerris.

1. Le regard sous la voiture

Rick et Carl Grimes Crédit : capture d'écran AMC

Dans ce passage, Carl, le fils de Rick, part en mission pour récupérer de l'essence. Le jeune homme s'apprête à remplir son bidon lorsqu'une voix masculine le fait sursauter. L'homme, dont on ne verra pas le visage, reste caché.



Carl regarde alors sous une voiture pour le trouver. Un moment qui nous rappelle celui de la saison 1, lorsque Rick sort de son coma et découvre un monde apocalyptique. Alors qu'il marche sur une route déserte, il se penche sous une voiture et aperçoit des pantoufles de petite fille (qui est en réalité un zombie).

2. La petite fille zombie

La fillette blonde a été vue dans la saison 1 et 8 Crédit : capture d'écran AMC

Là encore, le détail caché nous renvoie directement à la saison 1. Une fois que Rick (qui sort de l'hôpital) se relève, il rencontre une petite fille blonde. Lui tournant le dos, elle essaye péniblement d'avancer. Rick l'interpelle, mais lorsqu'il remarque qu'elle est une sorte de créature zombiesque qui veut l'attaquer.



Ce plan de la petite fille blonde qui marche, on le retrouve dans Mercy. Rick a rejoint Carl près de la station d'essence. Alors que son fils vient de lui reprocher que "l'espoir ne sera pas assez" dans son combat contre Negan, Rick se retourne. Et là, on repère au loin une fillette blonde zombie.

3. Le réveil de Rick

À gauche le Rick du futur, face au Rick de la première saison Crédit : capture d'écran

À quelques minutes près, l'épisode 1 de cette saison 8, s'ouvre comme le premier épisode de la saison 1. On en avait eu un aperçu dans le trailer diffusé pendant le Comic Con de San Diego. Dans Mercy, on retrouve un Rick vieilli qui ouvre les yeux dans son lit. Il regarde sa table de nuit où se trouve un bouquet de fleurs fraîches.



La scène est filmée de la même manière que dans l'épisode 1 de la saison 1. Rick s'éveille dans une chambre d'hôpital, hagard, face à un bouquet de fleurs fanées. Il ne sait pas encore que le monde a été dévasté par une épidémie et que les zombies en sont les nouveaux maîtres.

4. Les différents brassards des héros

Alexandira, la Colline et le Royaume ont des couleurs distinctes Crédit : capture d'écran OCS

Au fil de l'épisode, on remarque Daryl, Carol et Ezekiel (entre autres) portent chacun un brassard. Ils sont de couleurs différentes : blanc, rouge et vert, et correspondent aux trois Communautés engagées dans la lutte contre Negan.



Daryl et Tara portent un brassard blanc car ils sont d'Alexandria, tandis que Maggie et Jesus en ont un vert pour la Colline. Le vert pourraît être une référence à l'herbe qui entoure cette communauté. Carol et Morgan s'affichent avec un brassard rouge en référence au Royaume (qu'on a vu sur les étendards de cette communauté dans la saison 7).

5. La cicatrice de Dwight

Dwigth et un zombie au visage meurtri Crédit : capture d'écran OCS

Les showrunners avaient prévenu les fans : cet épisode Mercy sera rempli de clins d’œils. Ici, on remarque un effet miroir entre les visages du zombie et de Dwight.



Les deux côtés droits sont très meurtris : l'un à cause de l'épidémie, l'autre après avoir été brûlé au fer par Negan. Reste à savoir si cette image annonce une nouvelle cicatrice pour Dwight, qui devra tout pour faire pour ne pas éveiller les soupçons de Negan.

6. Le regard de Carol

Carol rêve Crédit : capture d'écran OCS

C'est un petit moment fort pour Carol. La survivante est sur un pont avec Tara. Des zombies marchent en-dessous des deux femmes. Malgré le danger, le regard de Carol est attiré par une fleur dessinée à côté d'elle. Un moment qui rappelle qu'avant les zombies, le monde était calme.



Il lui rappelle peut-être Sophia, sa fille décédée dans la saison 2, ou même Mika et Lizzie Samuels, qu'elle considéraient comme ses filles, aussi décédées. Mais, Carol détourne rapidement le visage, pour se concentrer de nouveau sur sa mission. Maintenant qu'elle est de retour dans un monde violent, qu'elle a fuit dans la saison précédente, elle doit continuer de se battre.