publié le 23/10/2017 à 09:05

Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de la saison 8 de The Walking Dead et que vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il va se passer la semaine prochaine, passez votre chemin. Le texte est rempli de spoilers.



La saison 8 de The Walking Dead devrait gagner en intensité la semaine prochaine. Après l'épisode 1, Mercy, décevant au niveau de l'intrigue, l'épisode The Damned semble relancer la machine. Negan (enfermé dans une roulotte encerclée par des zombies) a réussi à se libérer et il est prêt à contre-attaquer. "On a besoin de tout gagner", déclare le leader des Sauveurs dans son bureau.

Rick et Daryl plus liés que jamais, continueront leur plan pour détruire les Sauveurs et Negan. Tara fera équipe avec Jésus (de la Colline) tandis qu'Ezekiel continue de motiver ses troupes en compagnie de Carol. "Nous ne perdrons aucun de nos membres", la rassure Ezekiel, avant un nouvel assaut.



La tension est palpable pour tous les protagonistes, qui essayent de mettre leur soif de revanche de côté pour le bien de leurs communautés. Mais, il n'est pas si facile d'oublier les morts de Glenn, Abraham, Olivia et Sasha pour les membres d'Alexandria... Rick parviendra-t-il à montrer l'exemple ?