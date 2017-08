publié le 01/08/2017 à 17:40

Ça y est ! Après des mois d'attente, on sait enfin quand la saison 8 de The Walking Dead sera diffusée en France. La chaîne OCS l'a annoncé via un communiqué : rendez-vous le 23 octobre à 20h40 sur OCS Choc. Ce premier épisode, est ainsi diffusé le lendemain de son arrivée aux États-Unis. Si vous êtes abonnés à la chaîne OCS Choc, les épisodes de The Walking Dead y seront disponibles dès 6 heures du matin, après leur diffusion sur AMC.



La saison 8 de The Walking Dead est très attendue par les fans. Surtout depuis la diffusion du premier trailer lors du Comic Con de San Diego. Entre les courses-poursuites, les scènes d'actions et les attaques des Walkers, la vidéo se termine par Rick, très vieillit dans un lit. Rêve ou bond dans le temps ? On en saura plus lors du premier épisode.

Après une saison 7 sanglante, la saison 8 devrait annoncer une guerre entre les Communautés menées par Rick Grimes contre Negan et ses redoutables Sauveurs.