Michonne et Rick dans "The Walking Dead"

publié le 19/03/2017 à 10:20

La fin de la saison 7 de The Walking Dead se rapproche. Prévu pour le 2 avril aux Etats-Unis, l'épisode 16 a déjà livré de nombreux secrets. C'est AMC, la chaîne qui diffuse le show, et le showrunner Scott Gimple qui les ont dévoilés. De quoi augmenter le rythme cardiaque des fans, qui suivent chaque semaine les aventures de Rick et ses compagnons, enfin prêts à se rebeller contre Negan, le chef des Sauveurs, qui tyrannise toutes les communautés de ce monde peuplé de zombies.



Ce final durera exceptionnellement 60 minutes, afin de clore en beauté la saison 7, qui a atteint un degré de violence inédit. Même si les showrunners ont décidé de s'autocensurer pour les derniers épisodes de la saison, la tension et la rage de Negan sont toujours au top. Que peut donc nous réserver cet épisode 16 ? On vous dit tout. Attention, cet article contient des spoilers juste après le GIF.

1. L'épisode s'intitulera "Le Premier Jour du reste de ta vie"

On est encore un peu dans le flou sur le titre de cet épisode 16. On peut toutefois deviner qu'il symbolise un nouveau départ pour les personnages, sûrement après avoir réussi (ou échouer) à vaincre Negan, qui est l’objectif ultime de Rick, Daryl et des autres communautés qui se sont ralliés à leur cause. Dans les deux cas, cela indique que les choses vont changer. Reste à savoir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire.

2. La guerre contre les Sauveurs éclatera

Ce sera sans doute le point d'orgue de l'épisode 16. Pendant les épisodes de la saison 7B, après la reprise hivernale, Rick a fait en sorte de recruter les communautés du Royaume, de la Colline mais aussi des Garbage Kids pour vaincre Negan. Dans l'épisode 13, diffusé la semaine passée, on apprend qu'Ezekiel a décidé de rallier Rick. Il y a fort à parier que le reste des autres communautés devrait suivre son exemple. Si AMC est resté vague dans le synopsis de l'épisode, il est quand même indiqué que "le groupe devra rester plus soudé que jamais et élaboré un plan périlleux". Mais qui dit plan risqué dit victimes potentielles...

3. Il y aura "des pertes"

C'est le showrunner de The Walking Dead, Scott Gimple, qui a teasé cette terrible nouvelle lors d'un entretien accordé au site TV Line : "Il y aura des pertes". Il n'a toutefois pas donné plus de détails sur le nombre et l'identité des victimes. Peut-être Sasha et/ou Rosita, qui sont parties seules pour assassiner le leader des Sauveurs ? Ou alors Daryl, s'il est de nouveau capturé par ces derniers dans l'épisode 14 ? Ou encore Morgan, qui, fou de rage depuis la perte de Benjamin, n'a plus peur de rien et pourrait prendre un risque mortel pendant la bataille ? Les possibilités sont nombreuses mais il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.

4. Et "une trahison"

C'est encore Scott Gimple qui a donné l'information : "Alors que les enjeux vont s’intensifier, les choses vont devenir plus intenses et émouvantes, et le groupe devra rester soudé pour aller de l’avant. Dans cet épisode final, il y aura de l’ombre et la lumière, des moments vraiment horribles, une trahison, mais également des moments de pure beauté, de rédemption, d’amour et d’amitié."



De quoi relancer les rumeurs concernant Eugene, capturé par les Sauveurs dans l'épisode 8, car il est la seule personne de The Walking Dead à savoir fabriquer des balles. Mais Eugene n'a pas la résistance psychologique de Daryl, qui n'a pas plié face aux tortures. D'autant qu'Eugene semble bien s'adapter à sa nouvelle vie dans le Sanctuaire, le repaire des Sauveurs...



Pour ce qui est de l'amour, on pense à Rick et Michonne, le couple de la série, qui a passé une sorte de "séjour romantique" à chasser les zombies dans l'épisode 12. Quant à la rédemption, il est encore un peu tôt pour savoir de qui il s'agit, même si Carol a l'air bien parti pour se racheter. Après avoir vécu en exil, à la suite des violences qu'elle a commises, elle semble prête à revenir dans le feu de l'action.