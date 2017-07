Sur le tournage des prochains films de Sophie Marceau et Franck Dubosc

publié le 13/07/2017 à 09:44

Deux acteurs et réalisateurs tournent leur film en ce moment : Franck Dubosc et Sophie Marceau. Pour trouver cette dernière il fallait parcourir à peu près 13 mètres entre le studio de RTL et celui du bout du couloir où Stéphane Bern présente À la bonne heure, entre 11h et 12h30 de septembre à juin.



C'est dans cet écrin rouge RTL que Sophie Marceau tournait une séquence de Mrs Mills, son troisième film de cinéaste : une comédie qui raconte comment une éditrice désabusée va voir s'installer une voisine, une vieille américaine excentrique, cachant en fait sous sa perruque et son maquillage, un escroc intéressé par un tableau se trouvant chez notre héroïne.

C'est Pierre Richard qui joue Mrs Mills et avec lui Sophie Marceau a pu se lancer sans retenue dans la comédie débridée : "J’adore ça, rencontrer Pierre était génial parce qu’on est vraiment sur la même longueur d’onde, on n’a pas peur du ridicule, on y va à fond, on est impatient, on jubile et c’est formidable. J’ai trouvé un partenaire hors pair".



Mrs Mills se tournait à RTL dans les conditions d'une émission de Stéphane Bern, avec lui-même dans son propre rôle : "C’est amusant de se retrouver au cinéma avec une émission de radio. Je découvre Sophie Marceau comme réalisatrice, je la trouve extrêmement précise, très carrée, sachant exactement ce qu’elle veut."



Le tournage de Mrs Mills de Sophie Marceau se poursuit en ce moment à Shanghai et la sortie prévue en 2018.

Le premier film réalisé par Franck Dubosc

Tout le monde debout, le premier film réalisé par Franck Dubosc sortira lui le 14 mars 2018. C'est une comédie romantique qui raconte comment un riche dragueur égocentrique va vouloir séduire une jeune femme, en s'inventant un personnage d’handicapé, jusqu'au jour où sa conquête lui présente sa sœur, elle réellement en fauteuil roulant.



Quiproquos, réflexion sur la différence, Tout le monde debout marque donc les premiers pas de Franck Dubosc derrière une caméra. Une sublime villa d'architecte sert de décor au film sur les bords de Seine à Issy-les-Moulineaux. "C’est quand on s’approchera de la sortie que le stress arrivera", confie Franck Dubosc : "J’ai fait le film pour ceux qui m’attendent avec les bras ouverts. Je ne pense pas à ce qu’on en dira, je me fais plaisir et je pense plus au public que je côtoie depuis longtemps maintenant".



Franck Dubosc joue également dans son film, entouré d'Elsa Zylberstein, de François-Xavier Demaison, de Gérard Darmon et de celle qui incarne la jeune femme handicapée : Alexandra Lamy. Et pour elle, pas question de prendre ce rôle et cette situation-là à la légère : "C’est pas une responsabilité mais je n’avais pas envie de faire le film juste pour rire, il faut que tout cela soit crédible".



Le tournage de Tout le monde debout s'est terminé il y a 10 jours après un détour par Prague.