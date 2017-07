"Spider-Man : Homecoming" et les Francofolies dans Laissez-vous tenter

publié le 12/07/2017 à 09:27

Cinéma

Ce mercredi 12 juillet sont à l'affiche au cinéma le très réussi Spider-Man : Homecoming, la comédie Mission Pays Basque, Song to Song de Terrence Malik et The Circle avec Emma Watson.

Tom Holland incarne avec brio le nouveau Spider-Man

Musique

La 33ème édition des Francofolies débute ce mercredi 12 juillet à La Rochelle avec notamment Gauvain Sers, dont l'album Pourvu est un carton.

La 33ème édition des Francofolies débute le mercredi 12 juillet 2017 Crédit : XAVIER LEOTY AFP

