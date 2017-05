Elsa Zylberstein condamnée à trois mois de prison avec sursis

publié le 11/05/2017 à 17:39

Trois mois de prison avec sursis, 1.500 euros d'amende. C'est la peine à laquelle a été condamnée Elsa Zylberstein, jeudi 11 mai, par le tribunal correctionnel de Paris pour blessures involontaires, aggravées par deux circonstances, à savoir le délit de fuite et la conduite malgré l'invalidation de son permis. L'actrice devra également suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.



Alors qu'elle faisait une marche arrière en voiture, la comédienne que l'on a pu voir récemment à l'écran dans À bras ouvert (2017) a renversé une dame de 89 ans au mois de février à Paris.



L'actrice de 48 ans, qui s'est dit "désolée", a raconté sa version des faits. Si elle confirme être bien sortie de sa voiture pour venir en aide à la vieille dame qu'elle venait de renverser, la suite des événements l'ont conduit à prendre la fuite. Elsa Zylberstein s'est aperçue en voyant sa voiture "qui partait" qu'elle n'avait pas serré le frein à main. "Dans la panique, j'ai fait la bêtise de m'en aller", a-t-elle reconnu. Elle s'était présentée trois quarts d'heure plus tard au commissariat, où elle avait été placée en garde à vue.

Sept jours d'incapacité totale de travail (ITT)

L'actrice a justifié son délit de fuite par le choc qu'elle a ressenti lorsqu'elle a pris conscience de l'accident. "Ça m'a paniquée de voir cette dame au sol", a-t-elle déclaré, affirmant être "très peinée" de ce qu'elle a fait et renouvelant ses excuses à plusieurs reprises.



La vieille dame de 89 était en train de promener son petit chien dans la rue Montmartre, dans le centre de Paris. Elsa Zylberstein a assuré qu'elle ne l'avait pas vu traverser car elle se trouvait dans un angle mort. Résultat : la presque nonagénaire a souffert de nombreuses ecchymoses et s'est vue délivrer un certificat de sept jours l'incapacité totale de travail (ITT). En plus des blessures physiques, le traumatisme demeure très présent. Depuis l'accident, elle a "une appréhension à reprendre son petit chien et à traverser la rue", "elle hésite à sortir", a plaidé son avocat.



Pour tenter de réparer son erreur, la comédienne a voulu envoyer à la victime "des fleurs, des chocolats", "la rencontrer", mais les policiers lui ont dit "que ce n'était pas des choses qui se faisaient", a-t-elle expliqué. Quant au fait d'avoir conduit alors qu'elle n'avait plus de points sur son permis depuis fin 2014, elle a affirmé avoir agi ainsi car elle avait ce 6 février "pas mal de rendez-vous", reconnaissant une "bêtise absolue". L'actrice, qui est apparue bouleversée, ne fera pas appel.