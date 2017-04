Pierre Richard fait son grand retour dans les salles obscures ce mercredi

et La rédaction numérique de RTL

Avec Un profil pour deux, le réalisateur Stéphane Robelin livre une comédie romantique assez tendre, narrant les aventures d’un veuf inconsolable qui va tomber sous le charme d'une inconnue, rencontrée en ligne sur un site de rencontre. En reprenant la célèbre scène de Cyrano de Bergerac, le vieil homme laisse le garçon qui lui a donné des leçons d’informatique se rendre à sa place à son rendez-vous galant.



Ce film permet surtout de retrouver Pierre Richard dans un rôle qui s'inscrit dans cette longue série de personnages qui ont fait son succès dans les années 70 et 80. Il jouera également le grand-père du petit Spirou, dans Les aventures du Petit Spirou dans les prochains mois.

Onze ans après son dernier film en tant que metteur en scène et acteur, "Rose et noir", Gérard Jugnot revient avec "C'est beau la vie quand on y pense". Il y campe un agriculteur breton endeuillé par mort son fils. Il va cependant essayer de retrouver le jeune homme qui vit avec coeur greffé son enfant disparu, pour finalement s'attacher à lui.