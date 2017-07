Les Francofolies, Gauvain Sers et Léa Paci dans le journal musical

publié le 12/07/2017 à 09:26

Les Francofolies de La Rochelle débutent ce mercredi 12 juillet, pour une 33ème édition qui se terminera dimanche 16. Cinq soirées, 80 artistes et plus de 100 concerts. Le meilleur de la scène francophone : Soprano, Christophe Maé, Claudio Capéo, Boulevard des Airs ce soir. Demain soirée rap et l'hommage à Michel Berger par Christophe Willem. Vendredi il y aura Camille, Julien Doré et le formidable projet Lamomali de M.



Samedi sont attendus Albin de la Simone, le prometteur Tim Dup ou Vincent Delerm, qui a déjà vendu 30.000 exemplaires de son premier album. Gauvain Sers chantera, lui dimanche soir, sur la même scène que Renaud à qui il doit beaucoup.

Son premier disque, Pourvu, cartonne, c'est l'une des jolies surprises de cette fin de saison. Il est entré numéro 1, un événement rare avec un premier enregistrement. Un succès qu'il doit en partie à Renaud qui lui a offert ses premières parties : “Il cherchait une première partie et il est tombé sur ma chanson Pourvu et une demi-heure plus tard il a trouvé mon numéro de téléphone et il m’a dit de très jolies choses sur mes chansons”.



Gauvain Sers a encore huit festivals sur son agenda cet été et part en tournée dès le 5 octobre, date de sa Cigale à Paris.

Gauvain Sers sur la scène du Grand Studio RTL Crédit : RTL/Sipa/W.Alix

Elle était dans le Grand Studio RTL le samedi 8 juillet, Léa Paci publie Chapitre 1, et comme son nom l'indique c'est son premier album. Un disque de pop française, le journal intime d'une jeune fille de 21 ans. Léa Paci a grandi en région parisienne, autodidacte, elle a d'abord fait onze ans de théâtre parce que le solfège c'était trop dur. Son univers est acidulé, espiègle, addictif et léger, une bande-son idéale pour l'été.