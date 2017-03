Alexandra Lamy et "La Belle et la Bête" sont dans "Laissez-vous tenter"

publié le 10/03/2017 à 10:36

Cinéma

Alexandra Lamy, un an après le succès de Retour chez ma mère, revient dans un nouveau film, L'Embarras du choix, en salles mercredi 15 mars.

Alexandra Lamy en octobre 2016 Crédit : EREZ LICHTFELD/SIPA

Musique

26 ans après avoir interprété la chanson oscarisée Beauty and the Beast, Céline Dion retrouve La Belle et la Bête. La diva canadienne interprète la chanson générique de fin du film américain, How Does A Moment Last Forever.

Céline Dion le 24 juin à l'AccorHotels Arena Crédit : PHILIPPE LOPEZ / AFP

Télévision

Tatiana Silva, la remplaçante de Catherine Laborde sur TF1 et ancienne Miss Belgique, la jeune femme de 32 ans présente sa première météo vendredi 10 mars sur TF1.

L'ancienne miss Belgique Tatiana Silva rejoint TF1 où elle assurera la présentation de la météo. Crédit : LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA / AFP

Musique classique

Jean Rondeau, claveciniste français de 26 ans, interprète des œuvres de Jean-Sébastien Bach et de 3 de ses fils dans son nouvel album "Dynastie", c'est le Classique d'Or RTL du mois de mars.

Le claveciniste Jean Rondeau

