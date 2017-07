publié le 11/07/2017 à 17:30

Deux programmes rares sont diffusés ce soir. Le premier est à 20h55 sur France 3, Le Concert des étoiles, enregistré à Monte Carlo en mai 2016, avec la fine fleur des jeunes ténors : Adrien Behr, Florian Laconi, Joseph Calleja, Anita Harting, Jean françois Burras et bien sûr Andrea Bocelli qui était un ami du maître, Luciano Pavarotti, à qui il s'agit en fait de rendre hommage, lui qui est mort à Modène il y a bientôt 10 ans. Tous le disent unique et l'émission le prouve : honnêtement, ils sont tous prodigieux mais lui est le seul prodige, plus clair, plus joyeux, plus aérien et léger.



Avec l’autre documentaire, diffusé sur C8 dès 21 heures, on prend de la hauteur puisque l'on suit la patrouille de France (72 personnes) dans sa tournée américaine, organisée pour célébrer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Durant 50 jours, ils survolent le Grand Canyon, les plages de Floride, New York, Las Vegas, cela donne des images sublimes, et des rencontres entre les as français et les as américains.

Ils ignoraient toutefois qu'ils allaient affronter des conditions climatiques extrêmes, grand froid, grand chaud, tornades, vents contraires, ils font le tour du cadran sans repos sans repas, des machines et des hommes à bout mais pas à cran.