Pendant cette scène du bar de Maz Kanata, Rey rencontre un personnage du passé.

> Star Wars Episode VII - Deleted Scene Chewbacca ripping off Unkar Plutt's arm (2017) Crédit Image : capture d'écran YouTube

par Capucine Trollion publié le 16/01/2017 à 15:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Star Wars 7 n'a pas tout dévoilé au cinéma. Plus d'un an après sa sortie, certaines scènes coupées sont dévoilées. La dernière en date nous (re)plonge dans le bar de Maz Kanata, lorsque Han Solo, Rey et Finn viennent demande de l'aide à la vieille extra-terrestre. Si tout le monde est marqué par la scène de flashback mémorable de Rey, lorsqu'elle trouve le sabre d'Anakin Skywalker, un autre passage aurait pu tout autant faire parler de lui. Celui de ses retrouvailles avec Unkar Plutt, le Crolute qui distribue des rations aux pilleurs d'épaves comme Rey.



Mais, le plus important, c'est la présence de Chewbacca. Dans le film, le Wookie souvenez-vous reste sur le Faucon Millenium pour réparer les dégâts après l'envolée de Rey et Finn et des années de négligence sur Jakku. Donc, dans cette scène, Rey est confrontée à Unkar très en colère après le vol du Faucon Millenium et la situation dérape rapidement : la jeune fille se retrouvant menacée par une arme.



Mais c'est à ce moment qu'intervient Chewbacca, bien énervé. En deux mouvements, il désarme Unkar et lui arrache le bras. Une rare scène où Chewie fait preuve d'agressivité sans son arbalète. On ne sait toujours pas pourquoi J.J Abrams a décidé de couper ce moment au montage.