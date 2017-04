La politique s'invite dans "Star Wars" avec Donald Trump et Kim Jong-un

La politique s'invite dans "Star Wars" avec Donald Trump et Kim Jong-un Crédits : Twitter Ryan Bauer | Date :

The Flash, le héros de DC Comics à côté d'une photo de Mark Hamill qui joue le Trickster dans la série

The Flash, le héros de DC Comics à côté d'une photo de Mark Hamill qui joue le Trickster dans la série Crédits : Twitter HamillMania | Date :

La série "Game of Thrones" avec Daenerys Targaryen, le Roi de la Nuit et Jon Snow

La série "Game of Thrones" avec Daenerys Targaryen, le Roi de la Nuit et Jon Snow Crédits : Twitter Michael Herfel | Date :

Un mélange entre l'affiche d'"Un nouvel espoir" et du visage d'Obi-Wan Kenobi

Un mélange entre l'affiche d'"Un nouvel espoir" et du visage d'Obi-Wan Kenobi Crédits : Twitter Hamill Harem | Date :

publié le 19/04/2017 à 12:42

Mark Hamill ne manque pas d'humour. Moins d'une semaine après le lancement officiel de Star Wars 8, avec la révélation de l'affiche officielle et de la première bande-annonce, pendant la Star Wars Celebration, l’interprète de Luke Skywalker a détourné l'affiche des Derniers Jedi. L'acteur en a profité pour faire un clin d'œil à la série animée Batman des années 90, dans laquelle il prêtait sa voix au Joker, le célèbre ennemi du Chevalier noir de Gotham. Les fans de l'acteur n'ont pas manqué de partager en masse ce visuel de toute beauté et de la parodier à leur tour.



Sur l'affiche détournée par Hamill, Luke Skywalker a été remplacé par le Joker tandis que Kylo Ren, son neveu qui a rejoint le côté Obscur de la Force, est devenu Batman. Rey, de son côté, est Harley Quinn, la fiancée du Joker dans son costume d'Arlequin en brandissant le sabre laser de Luke.

L'acteur a terminé sont tweet avec le hashtag #TheLastJoker qui a ensuite donné de nombreuses idées à ses fans qui ont détourné l'affiche en ajoutant des photos de la série Game of Thrones avec Daenerys Targaryen, le Roi de la Nuit et Jon Snow, le duo Daft Punk, ou encore encore Donald Trump et Kim Jong-un.