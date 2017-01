THÉORIE - Le titre officiel de l'épisode 8 vient d'être dévoilé. Mais, après l'euphorie, les fans se demandent qui peut bien être ce "dernier Jedi" ?

23/01/2017

La galaxie Star Wars bouillonne. Après des mois d'attente, on sait enfin quel est le titre de Star Wars 8. Le film s'intitulera... The Last Jedi. Passé l'euphorie, il faut bien remarquer que les cerveaux de fans turbinent à plein régime. En effet, qui peut donc être ce "dernier Jedi", dont on ignore encore tout ? Est-ce la fin de notre héros Luke Skywalker, qui est à ce jour le dernier représentant de la Force ? Ou au contraire, l'avènement d'une nouvelle lignée avec Rey, qui va apprendre à maîtriser la Force dans cet épisode ? Toutes les théories sont encore possibles.



Toujours pas de bande-annonce, mais enfin un titre. Le 23 janvier, le site officiel de Star Wars a surpris sa galaxie de fans en dévoilant le nom officiel du prochain épisode, alors quelques semaines auparavant Comicsblog pensait qu'il se nommerait Les Forces du destin. Il faudra encore patienter de longs mois avant d'en savoir plus, bien qu'on imagine que le premier trailer, nous donnera quelques indications. En attendant, qui de Luke, Rey, voire Kylo Ren, pourrait incarné le ce dernier héros ?

1. Luke Skywalker

C'est la théorie qui fend le cœur des fans : celle de la fin tragique de Luke en tant que Jedi. Il est encore trop tôt pour supposer une mort de notre héros disparaisse. Mark Hamill avait tenté de répondre à la rumeur grandissante autour de sa disparition en juin dernier, en expliquant qu'il allait se retrouver "au chômage", car le tournage de l'épisode 8 était bouclé. Plus tard, l'acteur a expliqué dans un autre tweet qu'il ne verrait plus son menton jusqu’à l'épisode 9, à cause de la barbe qu'il doit porter dans le rôle de Luke. Il y a donc encore de l'espoir.

Rey va devenir un Jedi dans Star Wars 8, ce n'est un secret pour personne. Et elle recevra son enseignement de la part de Luke, qui est à ce jour le dernier Jedi en vie, puisque Yoda et Obi-Wan Kenobi ont disparu depuis de nombreuses années. Ainsi on pourrait pensé à un titre positif : il n'annoncerait pas la mort de Luke, et dévoilerait au contraire tout ce qui s'est passé avec Kylo Ren, lors de sa formation ratée et son départ pour le Côté Obscur.

2. Rey

Nombreux sont les fans qui pensent que le dernier Jedi n'est autre que Rey. L'élue découverte dans l'épisode 7 dont les parents sont encore inconnus, même si sa capacité à interagir avec la Force, montre qu'elle descendrait d'une lignée de Jedi. Notre jeune héroïne, qui arrive à défier Kylo Ren au sabre laser et manipuler l’esprit d'un Stormtrooper sans formation, termine Le Réveil de la Force en compagnie de son futur maître. La suite de l'épisode 8 sera donc centrée sur la relation entre les deux personnages et l'entraînement de la jeune femme, comme Luke avec Yoda sur Dagoda dans l'épisode 5.



Si on part du principe que Luke Skywalker va mourir (on en pleure déjà), après avoir guidé Rey sur le chemin de la Force, elle deviendra ainsi la dernière représentante de l'Ordre Jedi. Et ce sera à elle de poursuivre son destin et de trouver des Padawans. Une passation de pouvoir. Mais, cette hypothèse peut être annulée si Rey ne finit pas sa formation dans l'épisode 8. Elle sera donc toujours un Padawan, même si Luke Skywalker disparaît. Qui donc pourrait prendre sa place ?

3. Kylo Ren

On entend déjà certains fans hurler : "Kylo Ren est un Sith, et non un Jedi !". Certes. Le fils de Leia et Han Solo a choisi le Côté Obscur de la Force, manipulé, on est sûr par le Suprême Leader Snoke. Mais, il pourrait revenir dans la Lumière, comme l'a fait son grand-père dans Le Retour du Jedi grâce à l'amour de Luke Skywalker. Cette fois, Kylo Ren pourrait redevenir un Jedi grâce à sa mère, Leia, qu'il est censé revoir dans l'épisode 8. L'amour maternel plus fort que le Côté Obscur ? Cela est probable, même si cela veut dire que la nouvelle saga perd l'un de ses méchants. À moins que Rey rejoigne le Côté Obscur et le Leader Snoke et que Kylo prenne sa place d'Élu.

4. Leia

C'est l'une des théories qui semblent le moins correspondre à la réalité. Mais, il ne faut pas oublier que Leia a aussi la Force en elle et qu'elle est une Skywalker. La générale de la Résistance est une Skywalker, comme le martèle Luke dans la bande-annonce de Star Wars 7 : "La Force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don, j'ai ce don et ma sœur l'a aussi". C'est d'ailleurs l'une des répliques emblématiques du jeune Luke dans l'épisode 6, lorsqu'il retrouve Leia sur la Lune forestière d'Endor. Yoda lui-même déclare qu'elle est un autre espoir, lorsque Luke part l'aider avec Han dans l'épisode 5, abandonnant sa formation.



Bien que Leia n'a jamais reçu une formation, elle est donc sensible à la puissance des Jedi. La preuve lorqu'elle s'effondre après la mort de Han Solo, ou pendant son câlin avec Rey : elle se sent proche de la jeune femme, alors qu'elle se sont rencontrées il y a peu. Cependant, après la disparition de Carrie Fisher, en décembre dernier, on sait déjà que la Générale ne sera pas au casting de l'épisode 9.