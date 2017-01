"Star Wars 9" : Disney aurait trouvé une solution pour le rôle de Carrie Fisher

Disney et les représentants de l'actrice sont en négociations pour le futur rôle de la princesse Leia dans la saga.

13/01/2017

Carrie Fisher en version numérique dans Star Wars 9 ? C'est bien ce qu'affirme BBC Newsnight. Disney serait actuellement en négociations avec les ayant-droits de Carrie Fisher, décédée le 27 décembre, quant à son rôle dans la saga. On le sait, elle sera bien présente dans Star Wars 8, puisque le tournage s'est terminé plusieurs mois avant sa disparition. Ce qui n'est pas le cas de l'épisode 9, même si une solution semble avoir été trouvée pour que la princesse Leia soit à nouveau présente dans le film.



La galaxie Star Wars est encore endeuillée de la disparition subite de Carrie Fisher, à la suite de complications après une attaque cardiaque. Les hommages se sont multipliés de part et d'autre du globe, avant que les fans se demandent quel serait l'avenir de la princesse Leia/Générale Organa, dans les prochains épisodes.

Un retour en hologramme

Selon BBC Newsnight, Colin Treverrow, le réalisateur de l'épisode 9, les ayant-droits de l'actrice et Disney auraient trouvé une solution : elle apparaîtra en images de synthèse. CGI en anglais dans le texte. Une technique qui n'est pas étrangère à la saga, puisque Peter Cushing, le redoutable Grand Moff Tarkin, a fait son retour dans Rogue One grâce à ce procédé.



Le site BBC Newsnight va plus loin en dévoilant les grandes scènes de Carrie Fisher de Star Wars 8 et en expliquant qu'une partie du scénario de l'épisode 9 "devra donc être réécrit". Pour en savoir plus sur les deux scènes importantes de la Générale dans la saga, c'est après le GIF, mais avec des spoilers.

La réunion tant attendue entre les jumeaux Skywalker

On s'en doutait, mais MovieWeb et BBC Newsnight en donneraient la confirmation : Luke et Leia vont bien se retrouver, après des années de séparation, forcées par Luke en exil. Cela pourrait être la scène finale de Star Wars 8 ou le début de l'épisode 9. Toujours selon la BBC, "cette scène aurait déjà été tournée". Il se pourrait donc bien qu'elle soit dans le film attendu le 15 décembre prochain. Toutefois, si sa présence numérique n'est pas de mise pour l'épisode 9, la scène des retrouvailles entre les jumeaux sera probablement coupée au montage et une partie du scénario réécrite sans Leia.



La seconde scène importante de Leia est son face-à-face avec Kylo Ren. Son fils, qui a décidé d'embrasser le Côté Obscur et tué Han Solo de sang-froid avant d'être battu par Rey au sabre-laser. Vous l'aurez compris, ce sera aussi un grand moment et certains fans pensent même que la réunion de Kylo Ren avec sa mère devrait lui permettre de revenir dans la Lumière.