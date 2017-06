Olaf's Frozen Adventure - Official US Trailer

publié le 14/06/2017 à 17:05

"Que les fêtes commencent !" Voici les premiers mots prononcés par Elsa pour introduire la nouvelle production Disney. Un court-métrage dérivé de La Reine des Neiges sortira en salles le 29 novembre 2017 et tournera autour des mésaventures du bonhomme de neige Olaf, qui a fait craquer des milliers d'enfants.



Depuis plusieurs années, Disney et Pixar proposent des courts-métrages inédits avant la projection de certains dessins animés. Olaf's Frozen Adventure sera présenté en levé de rideau du très attendu Coco, un nouveau film d'animation aux accents mexicains.



En attendant que La Reine des Neiges 2 ne sorte en salles, les jeunes fans pourront patienter avec ce film de vingt minutes, qui s'annonce haut en couleur. On retrouvera les personnages cultes de La Reine des Neiges : Elsa, Anna, Kristoff et Sven, et évidemment Olaf.

À la recherche des traditions de Noël

On découvre dans ce court-métrage que la famille royale n'a aucune tradition familiale pour les fêtes, ce qui attriste Elsa qui avoue que c'est "de [sa] faute". Mais le personnage le plus givré du cinéma d'animation décide de partir à la recherche de "la meilleure tradition de Noël".



Pour cela, il va frapper à toutes les portes des maisons pour découvrir ce que chacun fait pour les fêtes : confection de sucre d'orge, installation du sapin de Noël, danses, tout y passe. Et rien ne peut entacher la bonne humeur et la candeur naturelle du bonhomme de neige, malgré le fait que son traîneau prenne feu. "Nous passons un si bon moment", ne manque-t-il pas de souligner.



Cette bande-annonce dévoile également les premières notes d'une chanson exclusive, qui semble être interprétée par Anna et Elsa. Restera-t-elle autant dans la tête que Libérée, Délivrée ? On le découvrira le 29 novembre 2017.