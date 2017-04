publié le 04/04/2017 à 08:31

C'est reparti pour "une jolie promenade avec Mary", comme le chantait en 1964 Dick Van Dyke, dans la version originale du célèbre Disney. Car la plus aimée des nourrices est de retour sur les écrans, dans une suite, Mary Poppins Returns, attendue en salles en décembre 2018. Le film musical de 1964, réalisé par Robert Stevenson, avait récolté cinq Oscar, et séduit la critique, du public comme de la presse unanime.



Le succès est tel que de nombreuses adaptations ont vu le jour depuis la sortie du film. Comédies musicales, bandes-dessinées ou films dérivés comme Dans l'ombre de Mary, la célèbre nourrice a traversé les âges. Le nouveau long-métrage Disney, dont le tournage a lieu en ce moment même à Londres, sous la direction du réalisateur Rob Marshall, sortira en salles le 25 décembre 2018.

Si l'histoire est inédite et a lieu plusieurs années après la première rencontre de la famille Banks avec Mary Poppins, certains éléments ne sont pas sans faire écho au Disney d'origine. La nounou a conservé son chapeau, son (grand) sac et ses vêtements stricts. Les ramoneurs, à qui l'on doit l'une des scènes phare de la version de 1964 seront apparemment de retour.

Emily Blunt est Mary Poppins Crédit : The Walt Disney Pictures

Un casting (presque) inédit

C'est l'actrice britanno-américaine Emilie Blunt qui revêtira le chapeau de Mary Poppins et reprend donc le flambeau de l'emblématique Julie Andrews. L'actrice britannique de 34 ans est notamment connue pour son rôle dans La fille du train, sorti en 2016 ou de celui dans Le chasseur et la reine des glaces, un film dérivé de Blanche Neige, sorti en 2016.



Quelques années après l'histoire originale, Mary Poppins réapparaît dans la vie des Banks. Emily Blunt partage l'affiche avec Meryl Streep qui jouera un nouveau personnage appelé Topsy. D'autres nouveaux personnages feront également leur apparition, comme Jack, un "allumeur de réverbères", interprété par Lin-Manuel Miranda (star de la comédie musicale Hamilton).



Colin Firth jouera quant à lui William Weatherall Wilkins, le directeur de la banque où travaillait monsieur Banks dans l'histoire initiale. Enfin, dernier personnage mystérieux, celui de Balloon Lady, incarné par l'actrice de 91 ans, Angela Lansbury, connue aux États-Unis pour ses rôles dans des comédies musicales, ou dans Nanny McPhee.

Le tournage a déjà débuté

Si le film n'est attendu en salles que le 25 décembre 2018, le tournage de Mary Poppins Returns a d'ores et déjà débuté. De premières photos ont été dévoilées sur Internet. On y retrouve Emily Blunt, en Mary Poppins très convaincante, aux côtés de Lin-Manuel Miranda, qui interprète son ami Jack.



D'autres clichés montrent quant à eux l'une des scènes du futur film, dans laquelle on retrouve les ramoneurs. Une image qui fait écho à l'une des mythiques séquences dansantes du Mary Poppins de 1964, dans laquelle Michael, Jane, leur nounou et son acolyte Bert se retrouvaient sur les toits londoniens, se retrouvant au milieu d'hommes recouverts de suie.

Une suite plutôt qu'une adaptation

Le nouveau film Disney n'aura pas grand chose à voir avec le long-métrage originale. Plutôt qu'une adaptation, comme la maison mère de Mickey a pu le faire notamment avec La Belle et la Bête, Mary Poppins Returns sera la suite des aventures de la célèbre nourrice et de la famille Banks.



Nouvelle histoire, nouveaux personnages, le retour de la nounou au chapeau s'éloigne du Disney original. Certains personnages ont grandi, comme Jane et Michael, d'autres ont vieilli, comme Bert, joué par Dick Van Dyke, qui sera également de la partie.



L'histoire de Mary Poppins, on la doit à l'œuvre de Pamela Lyndon Travers, journaliste et romancière australienne. En tout, ce sont huit tomes qui ont été écrits par l'auteure. Mary Poppins Returns, qui se déroule dans les années 30, est tirée du deuxième roman de Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins Comes Back, paru en 1935.

Jane et Michael Banks ont bien grandi

À en croire le synopsis de Mary Poppins Return, les personnages ont bien changé - exception faite de la nounou qui elle, ne vieillira visiblement jamais. Michael (Ben Wishaw) et Jane (Emily Mortimer), les deux enfants Banks, sont désormais adultes. Le premier élève ses trois enfants à Londres, aidé par Ellen, la gouvernante.



Mary Poppins Returns a donc lieu plusieurs années après la rencontre de la nounou avec la famille Banks. Quant à savoir si les parents de Jane et Michael seront dans cette suite, l'histoire n'a pas encore livré tous ses détails. Quoi qu'il en soit, Mary Poppins apportera forcément avec elle de la joyeuse discipline, et (on espère) de nouvelles chansons cultes.



D'autant plus que le réalisateur et chorégraphe, Rob Marshall, est un spécialiste des comédies musicales. Il a notamment réalisé Chicago, sorti en 2003. "Supercalifragilisticexpialidocious" !