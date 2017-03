publié le 06/03/2017 à 12:39

"Supercalifragilisticexpialidocious", Mary Poppins est de retour. Le classique de Disney, sorti en 1964, reviendra en 2018 dans une suite, baptisée Mary Poppins Returns. La célèbre nounou, jouée à l'origine par la sublime Julie Andrews, sera incarnée par l'actrice Emily Blunt (vue dans Le Diable s'habille en Prada), qui se dévoile dans une première image en costume. Mis en ligne sur le compte Twitter de Disney, le cliché est le premier de cette suite, dont la sortie en salles est prévue le 25 décembre 2018.



Réalisé par Rob Marshall, qui a déjà adapté Chicago, Nine et Into The Woods sur grand écran, ce nouveau long-métrage est très attendu par les fans de l'héroïne au parapluie. Outre Emily Blunt, Meryl Streep sera également à l'affiche de Mary Poppins Returns, dans un rôle inédit, celui d'une cousine de la nounou nommée Topsy, comme le rapporte Variety.

Lin-Manuel Miranda (star de la comédie musicale Hamilton) incarnera quant à lui le fidèle ami de Mary Poppins, Jack, et les enfants (devenus grands) Jane et Michael Banks seront joués par Emily Mortimer (Shutter Island, Hugo Cabret) et Ben Wishaw (Paddington, Skyfall). En attendant Noël 2018, il est encore temps de réviser ses classiques, qui ont tant fasciné depuis 1964.

It'll be a jolly holiday when #MaryPoppinsReturns December 25, 2018. Here's a first look. ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Q7EjhoXsox — Disney (@Disney) 3 mars 2017

