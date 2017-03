publié le 15/03/2017 à 16:34

Préparez-vous à un moment magique. Pixar vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain long-métrage de Noël. Coco raconte l'histoire de Miguel, un jeune mexicain mordu de musique, qui doit cacher sa passion à sa propre famille. Celle-ci a banni cet art depuis que son arrière-arrière-grand-père a abandonné femmes et enfants pour poursuivre son rêve de musicien. L'artiste âgé de 12 ans se découvre alors une connexion avec le chanteur Ernesto de la Cruz, récemment décédé. Mais un jour, Miguel imite son idole et se retrouve par accident au royaume des morts.



Le garçon rencontrera son arrière-arrière-grand-mère qui lui en dira plus sur l'histoire de sa famille, mais aussi le fantôme d'Ernesto de la Cruz. Mais attention le temps est compté, Miguel devra retourner coûte que coûte dans le monde des vivants avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, il sera aidé dans son aventure par un squelette du nom d'Hector.

Un dessin animé inspiré de la Fête des morts mexicaine

Ce dessin-animé est un véritable événement. Avec Coco, le studio Pixar mais aussi Disney mettent à l'honneur le premier jeune héros mexicain de leur histoire. Le scénario est inspiré de la traditionnelle Fête des morts : le Dia de los muertos. Attendu le 29 novembre prochain, le long-métrage signé par Lee Unkrich, réalisateur de Monstres & Cie, Toy Story 2 et 3 et du Monde de Nemo, semble déjà très convaincant par ses effets spéciaux.