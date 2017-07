publié le 11/07/2017 à 14:17

C'est un tout nouveau Peter Parker qui arrive sur les écrans français. Incarné par Tom Holland, le héros se retrouve au lycée et commence tout juste sa carrière de super-héros. Un Homme-araignée dans l'ère des années 2010 mais qui garde la saveur des comics.



Le film réinvente l'univers de Spider-Man en s'intéressant à un super-héros plus jeune et qui débute avec ses pouvoirs. Mais l'intrigue est en partie basée sur certains comics car le film reprend l'histoire juste après les événements de Civil War et met en lumière un des ennemis les plus réguliers de l'homme araignée, le Vautour.

En rupture avec les autres films, Spider-Man : Homecoming n'est pas forcément simple à appréhender. Lire ou relire ces trois comics peut permettre de comprendre un peu mieux l'univers du film et les enjeux qui vont avec.

1. "Ultimate Spider-Man", pour en savoir plus sur Peter Parker au lycée

La période lycéenne de Peter Parker a souvent été oubliée au cinéma. Elle existe pourtant bel et bien dans les comics, surtout dans les premiers tomes publiés par Stan Lee et Steve Dikto dans la série Amazing Spider-Man. Seulement, Peter Parker finit le lycée assez tôt dans ces numéros et l'expérience d'un lycéen des années 1960 n'a rien à voir avec celle d'un lycéen d'aujourd'hui.

La série de comics "Ultimate Spider Man" permet de découvrir un Peter Parker adolescent Crédit : Marvel

Pour faire connaissance avec un Peter Parker adolescent, il faut se plonger dans Ultimate Spider-Man, sorti au début des années 2000. Les numéros ont été écrits par Brian Michael Bendis et dessinés par Mark Bagley. Dans cette série, Peter Parker mène la vie d'un adolescent du début du XXIème siècle, tout en essayant de devenir un super-héros. Ses joies, ses peines de cœur, ses déceptions, ses soucis en classe... Les différents comics regorgent de moments qu'on attend avec un adolescent comme personnage principal.

2. "The Amazing Spider-Man vs The Vulture", pour connaître son ennemi juré

Cet ensemble de plusieurs aventures de Spider-Man est sorti au mois de mai dernier. Il met à l'honneur un des principaux ennemis de l'Homme-araignée, le Vautour. Ce dernier a fait son apparition en 1963 dans The Amazing Spider-Man. C'est un ennemi bien plus âgé que Spider-Man : ingénieur de profession, il tombe dans la criminalité en volant de l'argent grâce à une machine électromagnétique. Il a notamment fait partie du groupe des Sinistres Six du docteur Octopus.

Le Vautour est un ennemi récurrent de Spider-Man Crédit : Marvel

Le Vautour est le méchant principal de Spider-Man : Homecoming, où il est interprété par Michael Keaton. Ce recueil rassemble les différentes aventures du Vautour dans son combat contre le tisseur, notamment lorsqu'il est engagé pour tuer Spider-Man, lorsqu'il est remplacé par son ancien codétenu ou lorsqu'il retrouve sa jeunesse. C'est le meilleur moyen de faire connaissance avec ce méchant souvent impitoyable.

3. "The Road to Civil War", le prequel indispensable

Les événements de Spider-Man : Homecoming débutent peu de temps après Avengers : Civil War, dans lequel Tom Holland apparaît pour la première fois dans le costume bleu et rouge de l'homme araignée. Pour être certain d'être à jour sur l'univers des Avengers, feuilleter un ou plusieurs numéros de la série The Road to Civil War ne peut pas faire de mal.

"The Road to Civil War" est un prequel intéressant à "Spider-Man : Homecoming" Crédit : Marvel

Ces aventures de Spider-Man prennent place pendant l'ère des New Avengers, lorsque Peter Parker vit dans la tour Stark. L'amour des sciences que partagent les deux hommes leur permet de se rapprocher et Tony Stark devient alors un mentor pour le jeune Peter Parker. Il va jusqu'à lui faire faire une nouvelle combinaison, beaucoup plus performante que l'originale. Cette relation naissante est au cœur de Spider-Man : Homecoming, en attendant Avengers : Infinity War en 2018.