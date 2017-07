"Game of Thrones", saison 7 : les premiers secrets dévoilés par HBO

publié le 10/07/2017 à 18:04

La saison 7 de Game of Thrones approche à grands pas. Il y a ceux qui sont en train de regarder une nouvelle fois les 6 dernières saisons en attendant le 16 juillet 2017 pour se remettre dans l'atmosphère de la série. il y a ceux aussi qui recherchent les plus petits indices dans les livres ou dans les secrets de la production de la série pour dénicher des informations.



HBO vient satisfaire ces derniers, les plus curieux, en révélant quelques détails sur les trois premiers épisodes de la saison 7. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler et même si ces informations ne révèlent pas de grandes bouleversements de l'intrigue, il est encore temps de fermer les yeux.

Tout d'abord, HBO a dévoilé les noms des épisodes. L'épisode 1 (S07E01) sera baptisé Dragonstone, le deuxième (S07E02) Stormborn et le troisième (S07E03) The Queen's Justice. D'ores et déjà on peut tirer une conclusion plutôt assurée sur ce début de saison : Daenerys Targaryen sera au cœur de l'action.

Episode 1

La Mère des dragons va débarquer avec ses trois reptiles volants, son armée et sa chevelure argentée à Wetseros pour reprendre le trône de ses ancêtres. Premier arrêt lors du premier épisode : Dragonstone (ou "Peyredragon" en français). Il s'agit d'une île et d'une forteresse qui appartenait à la maison Targaryen.



D'après les premières images révélées, Daenerys devrait y prendre ses quartiers pour fomenter sa reconquête des 7 Royaumes. Le sous-sol de cette forteresse est aussi gorgée d'obsidienne ("verredragon" ou "dragonglass"), une matière qui pourrait se révéler très utile pour forger des armes capables de stopper l'armée des morts qui arrive par le Nord.

Comme à chaque annonce d'épisode, HBO révèle aussi les noms des réalisateurs et quelques mots sur l'intrigue à venir. "Jon Snow (Kit Harington) organise la défense du Nord. Cersei (Lena Headey) essaye d'égaliser ses chances et Daenerys (Emilia Clarke) revient à la maison". L'épisode a été écrit par David Benioff et D. B. Weiss, (les producteurs de la série) et réalisé par Jeremy Podeswa.

Episode 2

L'épisode 2 est aussi placé sous le signe de Daenerys. Baptisé Stormborn (littéralement "Née de la tempête" et traduit en français par "du Typhon"), ce titre fait directement référence à l'un des nom donné à Daenerys. L'héritière Targaryen est en effet née lors d'une tempête. La première, symbolique, fait référence au meurtre de son père, le roi fou, et à l'exil du reste de sa famille après ce coup d'État. La seconde, littérale, fait écho aux vents violents qui détruisirent la flotte des Targaryen à Peyredragon le jour de sa naissance. Ce même jour elle perdra sa mère des suites de l'accouchement.



L'évocation d'une telle journée ne peut être qu'un mauvais signe pour cet épisode qui pourrait être parfaitement chaotique. L'intrigue de l'épisode est ainsi décrite : "Daenerys reçoit une visite inattendue, Jon fait face à une révolte et Tyrion planifie la conquête de Westeros. L'épisode a été écrit par Bryan Cogman et réalisé par Mark Mylod.

Beaucoup supputent que la visite inattendue pourrait être celle de Jorah Mormont. Mais puisque le personnage est souffrant et qu'il a été une nouvelle fois exilée avec pour mission de se soigner, il y a peu de chance que les spectateurs le retrouve rapidement. Il se pourrait que d'anciens soutiens de sa famille fassent surface.



Après avoir entreprit une alliance entre les Martel et les Tyrell face aux Lannister, Varys l'eunuque et maître espion pourrait aussi faire son retour en compagnie d'Olenna Tyrell (Dianna Rigg) ou d'Ellaria Sand (Indira Varma) pour discuter stratégie avec Tyrion, nommé Main de la Reine.

Episode 3

L'épisode 3 est intitulé The Queen's Justice ("La Justice de la Reine"). Il peut naturellement s'agir du sens de la justice tout particulier de la nouvelle souveraine Cersei (comme faire exploser la totalité de ses rivaux dans un temple). Daenerys peut aussi être concernée. Les deux personnages féminins apparaissent dans la ligne énigmatique de description de cet épisode : "Daenerys tient audience, Cersei retourne un présent, Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) apprend de ses erreurs".

Impossible de savoir de quelle erreur Jaime va tirer une quelconque sagesse, tant son parcours dans Game of Thrones est une succession d'erreurs de jugement. Pour ce qui est du cadeau de Cersei, impossible d'établir avec certitude sa nature. Il y a fort à parier qu'il s'agisse d'une sorte de vengeance plutôt que d'un cadeau ornée d'un beau ruban de soie... Elle pourrait par exemple entreprendre de venger la mort de sa fille Myrcella empoisonnée par Ellaria Sand et ses Aspics des sables.