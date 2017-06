publié le 13/06/2017 à 18:38

Une vraie gaffe ou un teasing magistralement orchestré ? Mardi 13 juin, Tom Holland était en direct live sur Facebook dans le cadre d’une interview accordée à AlloCiné. L’acteur principal du film Spider-Man Homecoming qui sortira le 12 juillet prochain en France, a répondu pendant une dizaine de minutes à toutes les questions que lui posaient les internautes. Tout se passait bien jusqu’à la 8ème minute de l'entretien.



Un certain Mickael, lui demande : "Y-a-t-il une ligne conductrice entre ce film de Spider-Man et les suivants ?" "Oui, il y en a une. Il y a ce qu'on appelle 'la palette du personnage', répond l'acteur. Il y a encore de nombreuses choses à faire évoluer chez Peter Parker et Spider-Man dans les deux prochains films". Le traducteur rebondit alors, en lui précisant qu’il s’agit d’un "scoop", car si le second film a déjà été annoncé, aucun troisième volet n’a été jusqu’alors évoqué !

Tom Holland se rend alors compte de sa gaffe, laisse passer un blanc, inspire à fond et très gêné finit par lâcher : "Ah, oui en effet… Désolé Marvel ! Ouuuups !" L’acteur préfère prendre la chose avec humour : pendant que le traducteur révèle l’info en français, il fait mine de recevoir une flèche empoisonnée dans le cou.