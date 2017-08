publié le 24/08/2017 à 15:27

C'est une habitude, le magazine américain Entertainment Weekly vient une nouvelle fois de publier une poignée de photos du prochain épisode de Game of Thrones. Une façon comme une autre de faire passer le temps avant les révélations de l’épisode 7, qui viendra clore la saison 7 de la série en fin de semaine.



Ces images, capturées par le photographe officiel de la série Macall Polay, ne font pas de grandes révélations pour qui a déjà regardé le teaser du "season finale". On retrouve en effet des images liées à la réunion au sommet entre Cersei et Daenerys. La mère des dragons n'apparaît pas, mais on peut voir Cersei, Jaime, Tyrion et Jon à Fossedragon, une ancienne ruine près de du Donjon rouge de la capitale Port-Réal.

Une des images cible Theon Greyjoy, ce qui pourrait bien appuyer l'idée qu'il aura un rôle important dans cet épisode. Il se risquera peut-être à sauver sa sœur Yara des griffes de son oncle psychopathe Euron.



Seule nouveauté : une photo montre Bran face à un feu de cheminée à Winterfell. Il n'était pas encore annoncé qu'il apparaîtrait dans l’épisode même si on pouvait s'en douter. Peut-être révélera-t-il d'autres visions ? Peut-être qu'il aidera Sam à confirmer l'ascendance de Jon ? Peut-être qu'il aidera ses sœurs à se défaire de l'emprise de Littlefinger ou fera-t-il un voyage dans le temps ? Il faudra attendre le long épisode pour en avoir la confirmation lundi 28 août.