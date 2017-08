publié le 14/08/2017 à 11:58

Qu'est-il arrivé à Gendry ? Depuis trois saisons, les fans de Game of Thrones attendent le retour du bâtard de Robert Baratheon, laissé sur une barque par Sir Davos. Le personnage revient dans la saison 7 et pour un rôle important, qui devrait surprendre les fans.



Dans un entretien pour Entertainment Weekly, Joe Dempsy, son interprète, s'est confié sur son retour et sur ce qui a pu se passer pour le personnage, pendant que Daenerys créait son armée et que Jon Snow faisait connaissance avec les Marcheurs Blancs. Attention, spoilers !

Le site américain IMDB avait révélé la présence de Gendry dans l'épisode 5 de la saison 7. C'est à Culpucier près de Port-Réal que le jeune forgeron, bâtard de feu le roi Baratheon se cache depuis trois saisons, forgeant les armes des soldats Lannister. C'est Sir Davos qui vient le chercher, après toutes ces années. Souvenez-vous, Gendry devait fuir la capitale pour ne pas être assassiné par Cersei, qui avait découvert qu'il était le bâtard de Robert Baratheon, son mari.

Le jeune homme s'est donc caché "sous le nez" de la reine, comme lui avait suggéré Sir Davos et continuer sa vie. "Gendry est retourné à son ancienne vie, mais il est agité. Il en a marre de se sentir en sécurité et il veut changer, prendre des risques dès qu'une opportunité se présentera. Il a le sang de son père et c'est un combattant", démarre Joe Dempsy.

Une alliance avec Jon Snow

À Culpucier, Gendry suit Davos dans la foulée. Il se prépare depuis des années au retour de son "ange gardien" et à suivre Jon Snow, le fils du meilleur ami de son père. "Les scènes Gendry-davos sont excellentes. Il est comme un fils de substitution pour Davos et ils viennent tous les deux de Culpucier. Il sait que ce que Gendry a traversé et lui n'a jamais eu de figure paternelle", poursuit l'acteur.



La première rencontre entre Jon Snow et Gendry est tout aussi plaisante que son retour. Gendy lui avoue ses origines "de bâtard à bâtard" et décide de le suivre dans le Nord sans hésitation. "Je pense que lui et Jon ont créé un lien grâce à leurs naissances controversées. Non pas ce que lien les protège, mais je pense qu'ils forment un duo formidable, s'ils continuent à coopérer".

Gendry et Jon Snow vont-ils sauver Westeros ? Crédit : capture d'écran OCS

Une première alliance inédite, suivie de celle avec Le Limier, Thoros et Béric Dondarrion de la Fraternité Sans Bannière, qui eux aussi ont compris la menace des zombies des glaces. "Une partie du retour de Gendry ressemble aux Avengers pour cette mission au Nord du Mur" explique Joe Dempsy. Même si Gendry est armé d'une massue et non d'une épée, nul doute qu'il arrivera à aider ses camarades dans la prochaine bataille de l'épisode 6, qu'on aperçoit dans le teaser.



Reste à savoir s'il survivra et surtout s'il a l'intention de réclamer le Trône de Fer : "On ne sait pas encore quelle partie il va jouer sur l'échiquier politique. Pour l'instant, je suis heureux de faire partie de ces 'Avengers du Nord"', termine Joe Dempsy.