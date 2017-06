publié le 22/06/2017 à 12:53

Plus que 24 jours avant la sortie de la saison 7 de Game of Thrones. Les fans sont en émoi et HBO leur a fait une belle surprise avec une nouvelle bande-annonce intense dévoilée le 21 juin. L'occasion de se rafraîchir par cette canicule avec des images inédites, qui annoncent de grandes batailles dont la très attendue contre les Marcheurs Blancs. En plus de ce trailer, HBO a diffusé 12 nouveaux posters des personnages, tous avec la peau et l’œil bleu, comme le Roi de la Nuit. mais, en regardant de plus près, on remarque un détail caché dans les pupilles de nos héros préférés, fortement lié à l'intrigue de cette prochaine saison.



En effet, Jon Snow, Daenerys, Cersei Lannister et les autres protagonistes ont tous une sorte de marque blanche dans leurs pupilles. En zoomant, on se rend compte que ce trait blanc n'est autre que le portrait du Roi de la Nuit, que l'on voit sur la première affiche officielle de la saison 7. Un symbole fort montrant qu'il est le véritable l'ennemi commun de la saison, attendue le 16 juillet. Le Roi de la Nuit n'a plus qu'à passer le Mur pour se rendre dans le monde de Westeros, comme l'annonce Jon Snow depuis la saison 5.



Le Roi de la Nuit se trouve dans les pupilles des personnages Crédit : HBO

Des posters qui font donc écho aux propos du Roi du Nord (Jon Snow) dans le second trailer : "Les siècles qui ont précédé, toutes les familles se sont battues ensemble contre leur ennemi commun malgré leurs différences. L'ennemi est réel". Reste à savoir si les autres familles entendront son message...