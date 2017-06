publié le 02/06/2017 à 13:30

Plus la saison approche, plus les rumeurs fleurissent. Dans un peu plus d'un mois, les personnages adulés de Game of Thrones reviennent dans une nouvelle saison très attendue. L'avant-dernière salve d'épisodes débarque à partir du 16 juillet sur HBO, et les fans sortent de nouvelles théories régulièrement.



La dernière est née d'une photo du casting, qui rassemble les survivants de la fratrie Stark, en couverture du magazine Entertainment Weekly. On y voit, dans l'ordre, Sansa, Bran, Jon Snow et Arya. C'est cette dernière qui fait naître des spéculations autour de son personnage.

Munie de son épée fétiche offerte par son demi-frère, nommée Aiguille, elle arbore également une dague, et pas n'importe laquelle. Sur Internet, comme le relaye le Huffington Post, le fans ont reconnu l'objet. Il s'agit de la dague de Petyr Baelish, aussi reconnaissable sous le nom de Littlefinger.

Les raisons possibles de sa mort sont nombreuses. À la fin de la saison 6, Littlefinger passe beaucoup de temps avec la sœur d'Arya, Sansa. Il lui avoue même qu'il désire l'épouser. Certains internautes imaginent donc que la petite sœur agirait sur demande de son aînée, ou au moins dans son intérêt.



De plus, l'acteur qui interprète le personnage fourbe, Aiden Gillen, s'est confié l'an dernier sur son avenir dans Game of Thrones, expliquant que Littlefinger entrait dans "une période d'incertitude", comme le note encore le Huffington Post.