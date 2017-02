publié le 22/02/2017 à 17:42

Arya ne serait plus seule dans sa quête de vengeance. C'est le site Watchers on The Wall, qui distille souvent des informations sur la série de Game of Thrones qui l'annonce. Alors que la saison 8 de la série à succès de HBO se fait attendre, quelques fuites concernant l'intrigue des prochains épisodes continuent de nourrir l'impatience des fans. La dernière en date concerne la dernière fille de la famille Stark et l'un de ses très bons compagnons, qui n'a pas refait surface depuis la saison 1. Attention, la suite de cet article contient plusieurs spoilers.



Selon Watchers on The Wall, qui a découvert des photos de l'actrice en plein tournage à Calgary, au Canada, c'est sa louve Nymeria qui devrait revenir dans l'aventure. Souvenez-vous, dans l'un des premiers épisodes de la saison 1, chaque enfant de la famille Stark et Jon Snow, le "bâtard", hérite d'un Dire wolf (un loup géant). Il y a en 6 au total. Celui d'Arya, nommée Nymeria, disparaît au cours de cette même saison, chassée par sa maîtresse pour lui éviter la mort, après avoir mordu Joffrey Baratheon, l'héritier du trône de Fer.

> Arya says goodbye to Nymeria

Des photos de tournage au Canada comme indices

Nymeria s'apprêterait donc à faire son grand retour, comme Ghost, le loup géant de Jon Snow. Selon Watchers on the Wall, l'actrice aurait été photographiée au Canada avec les loups de l'association "Instinct Animal for Film", qui dresse les animaux pour le petit et le grand écran. Rien n'est encore officiel mais cela pourrait présager une réunion intense entre l'héroïne et sa louve, qui serait un allié redoutable pour aider sa maîtresse à venger les Stark.

#GameofThrones filming in Calgary this week! Ghost and another wolf that looks familiar ¿ plus @Maisie_Williams is Calgary too! #Nymeria pic.twitter.com/lK7l8ymbFU — MaisieStyle (@parisartisan) 18 février 2017

L'idée est loin d'être saugrenue. Dans les livres, prend la tête d'une meute dans Les Conflans, le territoire de la maison des Tully (dont est issue Catelyn Stark, la mère d'Arya), après sa séparation avec Arya. Ce qui laisserait présager que les showrunners choisissent de suivre les livres pour le petit écran. Réponse cet été.