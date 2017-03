publié le 06/03/2017 à 18:27

Les fans de Game of Thrones comptent les jours qui les séparent de la saison 7. D'autant que la chaîne HBO n'a toujours pas communiqué de date de diffusion officielle. Résultat, les rumeurs les plus folles s'accumulent sur les prochains épisodes de la saga médiévo-fantastique. La plus persistante étant que le personnage de Jaime Lannister va tuer sa sœur pour se venger. Nikolaj Coster-Waldau, l'interprète de Jaime Lannister dans la série, a démenti cette rumeur qui agite les fans depuis le dernier épisode de la saison 6. On y voit Cersei, sa sœur et amante, faire exploser ses ennemis à Port-Réal, dont la femme de leur fils qui s'est suicidé ensuite, fou de chagrin.



Dans un entretien au Huffington Post Améicain, Nikolaj Coster-Waldau revient sur cette théorie de la vengeance de Jaime Lannister : "Ce n'est qu'une théorie. (...) Mais je dois reconnaître qu'elle est romantique et tragique (..) Mais elle est trop prévisible". De quoi refroidir les fans les plus sûrs de ce dénouement entre les deux amants terribles. Surtout qu'après 6 saisons, on sait que les showrunners de la série et George R.R. Martin dans ses livres surprennent toujours les adeptes de cet univers.

Quel avenir pour Cersei ?

Même si dans l'épisode 1 de la saison 5, Cersei raconte qu'elle a rencontré une sorcière dans son enfance, qui lui a prédit qu'elle périrait étranglée par "un valongar", un petit frère en haut valyrien. Il n'y a que deux personnes qui peuvent être le valongar : Jaime et Tyrion. Mais, le premier vient de démentir la rumeur (et n'a plus qu'une main), quand au second, il ne serait pas en réalité un Lannister, mais un Targaryen, donc la prophétie ne le concerne plus. Reste donc à savoir si Cersei survivra dans la saison 7, ou si elle serait trahi par l'un de ses proches.

Il faut dire que le dernier face à face entre Jaime et Cersei dans la salle du trône dans l'épisode final de la saison 10 est lourd de tensions. La redoutable nouvelle reine de Westeros est aussi responsable de la mort de son fils, Tommen. Cersei et Jaime ont donc perdu leurs trois enfants (Joffrey, Myrcella et Tommen), comme l'avait annoncé la sorcière dans la saison 5. Et on a du mal croire que Jaime laissera la situation telle qu'elle. D'autant que Cersei n'a plus aucune limite à son pouvoir, maintenant qu'elle est sur le trône de fer. Mais, gare à Daenerys, qui s'apprête à accoster à Westeros, avec ses dragons et sa flotte pour monter sur le trône.