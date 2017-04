"Fast & Furious 8", "À voix haute"... Les sorties cinéma de la semaine

publié le 12/04/2017 à 10:00

Il n'y a pas moins de 15 nouveaux films à l'affiche mercredi 12 avril. Avant de les passer en revue, un coup d’œil sur le box-office français avec le site CBO. C'est la comédie controversée À bras ouverts avec Christian Clavier et Ary Abittan qui arrive en tête avec 400.000 spectateurs. Un score pas époustouflant mais pas déshonorant non plus. Les Schtroumpfs ont séduit environ 300.000 jeunes spectateurs et les Power Rangers près de 250.000.



Il faut noter aussi l'échec confirmé de Gangsterdam, le premier vrai revers de Kev Adams. Le film aura du mal à franchir la barre des 500.000 entrées au final. De son côté, La Belle et la Bête va passer la barre des 2,5 millions de spectateurs.

Plusieurs comédies françaises débarquent sur nos écrans à partir du 12 avril. C'est le retour du réalisateur Gérard Jugnot qui, onze ans après son dernier film de metteur en scène, Rose et noir, un gros échec, signe C'est beau la vie quand on y pense ou la rencontre d'un breton bougon (joué par Gérard Jugnot), endeuillé par la mort de son fils et qui va essayer de retrouver un jeune homme qui vit avec le cœur greffé de son enfant disparu.

Il me ressemble dans le sens où, de temps en temps, il a des manques d'élans vitaux Gérard Jugnot





Un point de départ morose pour ce film qui se transforme en comédie généreuse et bienveillante sur la reconstruction, la découverte de l'autre et les secondes chances de la vie. Gérard Jugnot a-t-il des points communs avec son personnage ? "Il me ressemble dans le sens où, de temps en temps, il a des manques d'élans vitaux (...) C'est quelqu'un qui a sans doute un mal de vivre et que la vie va guérir de son mal de vivre, ce qui est un petit peu ce qui m'arrive souvent dans la vie", a confirmé Gérard Jugnot au micro de RTL.



Notez la présence d'Isabelle Mergault et du débutant François Deblock dans C'est beau la vie quand on y pense qui sort donc en salles le 12 avril, tout comme Bienvenue au Gondwana de Mamane avec Antoine Duléry notamment qui tourne en dérision ce qu'on appelle la "françafrique", un lien pas toujours très honnête entre notre pays et le continent Noir, à travers des élections passablement truquées dans une dictature africaine et les désillusions d'un Français débarquant au milieu de tout ça. Un film corrosif et drôle.

Pour les plus jeunes

Pour les plus jeunes, et même les tous jeunes, c'est la sortie de Boule et Bill 2 de Pascal Bourdiaux, suite des aventures au cinéma du petit garçon et de son cocker, tous les deux toujours aussi roux. Mathilde Seigner a remplacé Marina Fois au générique mais Franck Dubosc reprend son rôle de papa créateur de BD. Alors si les gags et l'histoire sont destinés aux enfants, le fond du film évoque un thème plus adulte : Dubosc est confronté à une éditrice qui lui dit qu'il est trop heureux pour être créatif. Il va alors s'employer à gâcher l'harmonie de la famille pour retrouver inspiration. Boule et Bill 2 reste un film qui s'adresse aux enfants âgés entre 5 et 10 ans.

Une trahison au menu de "Fast & Furious 8"

Pour les adolescents et même les adultes, il y a le 8e épisode d'une saga vrombissante en magasin. Fast & Furious 8, le nouvel opus d'aventures motorisées d'une bande de potes qui en ont sous le capot. Ils sont cette fois confrontés à la trahison de l'un d'entre eux, recruté par une anarchiste qui veut semer le chaos sur la planète. De New York à Cuba en passant pas une mer gelée de Barrents, le film oublie définitivement toute idée de vraisemblance avec pour objectif principal de pulvériser le maximum de bagnoles mais qui réserve des scènes d'action hallucinantes comme une course entre les voitures et un sous-marin sur la glace. Charlize Theron, Vin Diesel ou Dwayne Johnson font le job... en attendant le 9è épisode.

"À voix haute", un documentaire touchant

Également à l'affiche cette semaine, un documentaire très touchant : À voix haute, la force de la parole de Stéphane de Freitas et Ladj Ly. C'est une immersion dans l'université de Saint-Denis, en région parisienne, qui propose chaque année d'élire le meilleur orateur du département 93 lors du concours Eloquentia, parrainé par des avocats, des spécialistes de la prise de parole ou encore des comédiens. Quels que soient les origines, la religion ou le milieu des participants, ce concours offre aux jeunes de banlieue l'occasion de saisir l'opportunité de maîtriser la langue française et donc de peut être rêver d'un meilleur avenir. Une fable sur la force des mots, la maîtrise du français et le refus des préjugés sociaux, À voix haute est aussi un formidable spectacle humain.

"The Young Lady", "L'homme aux mille visages"...

On termine avec deux derniers films : The Young Lady, une fable cruelle et désespérée qui revisite le mythe de Lady Macbeth dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle à travers le destin criminel d'une jeune femme mariée sans amour qui va s'éprendre d'un palefrenier et imaginer avec lui comment se débarrasser de sa famille et de son époux. Des images sublimes et des comédiens inconnus chez nous mais remarquables. Enfin, L'Homme aux mille visages de l'espagnol Alberto Rodriguez, portrait glaçant d'un mercenaire, ex-agent secret engagé pour éviter un scandale d'état qui va saisir l'opportunité de se faire beaucoup argent et de se venger du gouvernement qui l'a trahi. Un film palpitant et tordu, couvert de récompenses de l'autre côté des Pyrénées.