Isabelle Mergault et Gérard Jugnot sont les invités de Stéphane Bern

publié le 11/04/2017 à 10:20

Huit ans après son dernier film Rose et Noir, Gérard Jugnot repasse derrière la caméra pour réaliser C'est beau la vie quand on y pense. Ce treizième long métrage met en scène Isabelle Mergault et le jeune François Deblock pour son premier grand rôle. Le film sortira dans les salles le 12 avril prochain.



"C'est beau la vie quand on y pense" de et avec Gérard Jugnot et Isabelle Mergault

L'histoire : Loïc le Tallec (Gérard Jugnot), la soixantaine, ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur greffé de son fils. Il va tomber sur Hugo (François Deblock), un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "C'est beau la vie quand on y pense" - Bande-annonce

