Gérard Jugnot fait la connaissance de Jeanfi Janssens

publié le 20/02/2017 à 17:55

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qu'a la bonne réponse aussi rare que son nom de famille… Caroline Diament !



Une Grosse Tête qui enchaine plus de bonnes réponses que le PSG de bons matchs… Florian Gazan !

Une Grosse Tête avec qui il n'y a pas eu besoin de pirate de l'air pour détourner sa carrière… Jeanfi Janssens !



Une Grosse Tête agent immobilier mais qui aime bien aussi avoir une pièce principale au théâtre… Stéphane Plaza !



Une Grosse Tête qu'il vaut mieux croiser le lundi après-midi que le samedi soir…Yann Moix !



Une Grosse Tête qui va avoir des problèmes avec son baby-sitter ce soir sur TMC… Gérard Jugnot !



YANN MOIX

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !