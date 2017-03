publié le 24/03/2017 à 10:34

C'est à la télévision que le grand public a découvert Kev Adams à partir de 2011 grâce à la série Soda diffusée sur M6 puis W9. Il y a eu également plusieurs one-man show, un spectacle récemment avec Gad Elmaleh et quelques films dont Les Profs, Fiston ou Les Nouvelles aventures d'Aladin qui ont été de gros succès. 6 ans de carrière à peine et l'on a l'impression d'un parcours déjà très riche depuis 2011. "C'est un immense bonheur chaque jour de faire ce métier. Je suis vraiment ravi et j'espère que ça durera encore longtemps", commence Kev Adams.



Le nouveau film de Kev Adams, Gangsterdam, sort donc le 29 mars et l'association des mots "gangster" et "Amsterdam" n'est évidemment pas innocente. Si dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui chantent, qui mangent et qui dansent il y aussi d'autres spécialités locales dans cette charmante capitale néerlandaise : la drogue, sous toutes ses formes.

Ruben, le personnage de Kev Adams, est étudiant en droit, (comme l'acteur l'a été). Il redouble, c'est un garçon sage, gentil, un peu mou derrière ses lunettes, jusqu'au jour où Nora (Manon Azem) déboule dans sa classe. Ruben en tombe amoureux, l'aide à réviser, mais va découvrir que la jeune fille est une mule : on entend par là qu'elle deale de la drogue pour Mishka (Manu Payet). Lequel Mishka, épaté par le côté transparent de Ruben, le genre de type à ne jamais être contrôlé par la police, va lui proposer un petit boulot.

Un scénario et des personnages convaincants

C'est évidemment à partir de là que les choses vont se gâter : Ruben, Nora et Durex (Côme Levin) le bien nommé meilleur ami de Ruben partent pour Amsterdam récupérer le colis de Mishka. La suite, c'est entre Scarface et Les Sous-doués, genre Les Charlots au pays de la chnouf ! Romain Levy, réalisateur de Radiostar, a le talent d'écrire des personnages et des dialogues, de choisir ses acteurs aussi : Kev Adams, mais également Manon Azem, Côme Levin ou encore Manu Payet et Patrick Timsit. "La comédie d'aventure me fascine. Les deux films OSS 117 de Michel Hazanavicius m'ont passionné. J'ai grandi avec les films de Belmondo et je trouve qu'on ne fait plus assez cela [des comédies d'aventure] en France", poursuit l'acteur.

Dans le film de Romain Levy, on voit Kev Adams fumer un joint, utiliser des armes : des actes qui sont assez loin de son univers habituel. "Pour être honnête je ne choisis pas des films pour modifier ou" rock'n'rolliser" mon image. J'ai pensé à tout cela, après avoir vu le film. C'est un vrai pop-corn movie qu'on peut savourer entre amis", explique Kev Adams.

Ruben, le personnage de Kev Adams n'est pas un énième petit "kéké", un glandeur qui veut à tout prix gagner de l'argent comme on en voit beaucoup au cinéma. Ruben est un garçon intelligent, bosseur, fleur bleue, issu d'un milieu modeste de banlieue, entre son père qui bricole sur sa chaîne YouTube et son petit frère, lui pour le coup, un peu à la ramasse. On ne va pas parler de message, mais il y a aussi un regard intéressant du film sur la jeunesse et la façon de la montrer au cinéma.