publié le 15/04/2017 à 21:04

Après une première fuite il y a quelques jours, Star Wars : BattleFront II s'offre une grande bande-annonce, digne d'un film Star Wars. Dans cette nouvelle aventure, les joueurs auront droit à des batailles au sol et dans l'espace, et pourront incarner de nouveaux personnages comme Dark Maul (épisode 1), Rey et Kylo Ren (épisodes 7 et 8) et le célèbre maître Yoda. Avec Star Wars : BattleFront II, les gamers pourront choisir entre la Rébellion et l'Empire, pour mener des batailles. Une campagne solo a même été ajoutée pour (re)vivre la saga.





Depuis 2015, la communauté des gamers et fans de la galaxie très très lointaine attend la suite de Star Wars : Battlefront, qui n'avait pas réussi à conquérir tout son public. Le second volet devrait prendre sa revanche avec ses nouveaux personnages, mais aussi son univers qui se situe dans la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et la postlogie (épisode 7).

La bande-annonce nous donne plus de détails sur la campagne solo du jeu : on pourrait incarner une jeune femme, pilote impériale qui devrait nous mener dans une aventure frénétique, après la destruction de l'Étoile de la Mort sur la Lune d'Endor, survenue dans Le retour du Jedi (l'épisode 6). Il faudra patienter jusqu'à fin 2017 avant de pouvoir découvrir le jeu sur Xbox One, PC et PS4.