Plus de deux ans après l'attentat de "Charlie Hebdo", un premier projet de film voit le jour. La réalisatrice Julie Lopes Curval va adapter "La Légèreté" de la dessinatrice Catherine Meurisse.

Un détail de la pochette de "La Légèreté" de Catherine Meurisse

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 02/02/2017 à 17:11

Le 7 janvier 2015, Catherine Meurisse a échappé à la tuerie de Charlie Hebdo. En retard à la conférence de rédaction, la dessinatrice a entendu les coups de feu à son arrivée sur place. Après dix ans à travailler au journal satirique, elle a perdu ses amis et ses mentors. Suite au drame, l'illustratrice a publié une bande dessinée, La Légèreté, dans laquelle elle raconte le long chemin de la reconstruction à travers la beauté.



Catherine Meurisse a choisit l'humour pour raconter comment elle a tenté en 2015 de refaire surface. Femme contemplative, elle croit que retrouver la nature de sa jeunesse lui permettra de retrouver le discernement qui lui manque. Cet album poignant, aux couleurs pastels et plein d'humour va bientôt être adapté au cinéma par Julie Lopes Curval à partir d'un scénario écrit avec Catherine Meurisse.



La réalisatrice avait reçu la caméra d'or de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2002 pour son film Bord de mer. Elle a déjà dirigé Marion Cotillard, Julie Depardieu, Marina Hands et Catherine Deneuve. C'est le premier projet de film autour de l'attentat qui a touché la rédaction de Charlie Hebdo.