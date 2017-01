Baptiste Lecaplain fait un détour par les Grosses Têtes

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Elie Semoun, Baptiste Lecaplain, Arielle Dombasle, Caroline Diament, Pierre Bénichou et Steevy.

par Kelly Horta publié le 31/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui chante plus facilement juste qu'elle ne répond juste… Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui, à l'inverse des questions, il ne faut pas la chercher, sinon on la trouve…Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui a pris des râteaux bien avant d'avoir un jardin… Elie Semoun.



Une Grosse Tête de la Sarthe qui est peut-être assistant parlementaire de François Fillon sans le savoir… Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui cartonne partout en France avec son spectacle "Origines" et qui énerve donc beaucoup Pierre Benichou…Baptiste Lecaplain .



Une Grosse Tête qui cartonne aussi partout en France mais sans bouger de devant son micro… Pierre Bénichou .

