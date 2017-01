La 42e cérémonie qui récompense le cinéma français met Marion Cotillard en avant sur son affiche officielle.

Crédit : Thibault Camus/AP/SIPA Marion Cotillard est une fidèle de l'Académie des César

par Morgane Giuliani publié le 26/01/2017 à 13:55

Elle est toujours attendue avec impatience. L'affiche officielle des César 2017 a été dévoilée le jeudi 26 janvier. Cette fois, la star mise en lumière est Marion Cotillard, après Juliette Binoche (2016), Fanny Ardant (2015) ou encore Isabelle Adjani (2014). L'Académie des César a choisi une photo extraite de Blood Ties, remake américain des Liens du sang, film réalisé par l'époux de Marion Cotillard, Guillaume Canet, sorti en 2013. Dans une belle robe longue, moulante, à motif floral sombre, l'actrice semble sortir d'un rideau de velours rouge et noir.



Sur l'affiche sont mentionnées les nombreuses statuettes que Marion Cotillard a raflées ces dernières années, aussi bien aux César qu'ailleurs. En 2008, la comédienne a ainsi réalisé le triplé Golden Globe, Oscar et César de la Meilleure actrice pour La Môme, dans lequel elle incarne Edith Piaf.



La 42e cérémonie des César aura lieu vendredi 24 février pour la première fois à la Salle Pleyel, à Paris, et sera retransmise en direct et en clair sur Canal+ et RTL.

L'affiche officielle de la 42e cérémonie des César