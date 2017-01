INVITÉ RTL - Stéphane Boudsocq fait le point sur les sorties ciné du 1er février.

01/02/2017

Qui dit mercredi dit ? Sorties ciné. Ce 1er février, le 5e film de et avec Dany Boon sort en salles : Raid Dingue. Le réalisateur a mis la barre de la réalisation beaucoup plus haut avec ce film qui a notamment fait l'ouverture du Festival de l'Alpe d'Huez. Au programme comédie et scènes d'action très spectaculaire. Alice Pol est l'atout de ce film selon Stéphane Boudsocq.



Le film raconte comment une jeune policière incompétente mais entêtée veut absolument intégrer l'unité de l'élite de police, le Raid. Il faut dire que la demoiselle est également la fille du ministre de l'Intérieur. Elle va trouver face à elle des formateurs catastrophés de son niveau mais aussi une bande de malfrats qui vont précipiter son destin.



Également en salles le 1er février Jackie, le biopic sur Jackie Kennedy, avec Natalie Portman et Moonlight.