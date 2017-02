REPORTAGE - Comme chaque année, à l'initiative de l'hebdomadaire "L'Express", une vingtaine d'auteurs à succès, qui ont signé les best-sellers toutes catégories de l'année 2016, étaient réunis hier pour un déjeuner dans un palace parisien.

01/02/2017

Le magazine L'Express et RTL réunissaient le 31 janvier les auteurs les plus lus en 2016 pour une traditionnelle photo de classe et un déjeuner à l'hôtel Royal Monceau. Une vingtaine d'entre eux avait répondu à l'invitation. Parmi eux, deux abonnés au succès, Amélie Nothomb, flûte de champagne à la main, et Jean d'Ormesson, plus guilleret que jamais pour des retrouvailles au sommet des ventes. "Jean et moi, nous sommes les deux fidèles de l'étape", explique l'auteure. "Enfin, je suis plutôt une espèce de sherpa", poursuit Jean d'Ormesson.



Une autre reine de l'année 2016 était présente. Leïla Slimani, qui, après avoir accouché de son roman Chanson Douce, prix Goncourt, arborait son ventre rond de future maman : "C'est une fille donc je suis très contente, car j'ai déjà un garçon. Je suis pour la parité", explique-t-elle en souriant au micro de RTL.



2016 a été riche en éclosion de nouveaux talents, à commencer par le lauréat du Grand Prix RTL-Lire, Olivier Bourdeaut, l'auteur d'En attendant Bojangles. Après une année de folie, il s'est remis à l'écriture. Son deuxième livre avance et il a tiré profit de son passage hier au Royal Monceau. "Il y a un des personnages qui vient de la province pour s'installer à Paris dans un palace. Et je suis aujourd'hui au Royal Monceau et j'ai tenté de trouver des détails pour alimenter mon récit", résume-t-il.

Les succès de 2016 et les futurs best-sellers de 2017

Il n'y avait pas que des romanciers à cette réunion des best-sellers de 2016, Christiane Taubira avec les 155.000 exemplaires de ses Murmures à la jeunesse, pestait contre l'absence de la culture dans la campagne présidentielle : "Il est important et urgent que la politique se réconcilie avec la culture, qu'elle comprenne qu'elle a ses racines dans la culture." Et puis la matinale de RTL était représentée sur cette prestigieuse photo de classe par Michel Cymes, l'un des champions incontestés de 2016 avec les 300.000 exemplaires vendus de son guide Vivez mieux et plus longtemps.



Il y avait les best-sellers de 2016 au Royal Monceau le 31 janvier, en attendant les succès à venir de 2017. Bernard Minier pourrait bien être l'un d'entre eux, c'est une info RTL. Il est devenu l'un des maîtres du genre en France, l'auteur de Glacé adapté récemment avec succès sur M6. Le prochain polar de Bernard Minier paraîtra le 23 février aux éditions XO. Il aura pour titre Nuit et on y retrouvera son enquêteur fétiche, le commandant Servaz.