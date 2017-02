Fabrice et Jeanfi Janssens : la rencontre !

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Chantal Ladesou, Michèle Bernier, Florian Gazan, Laurent Baffie, Jeanfi Janssens et Fabrice !

par Kelly Horta publié le 01/02/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui met plus l'accent sur ses intonations que sur les réponses... Chantal Ladesou !



Une Grosse Tête "Folle Amanda" au théâtre mais les pieds sur terre à RTL... Michèle Bernier !



Une Grosse Tête sur la sextape duquel, on le voit se taper un match de foot... Florian Gazan !



Une Grosse Tête qui peut dire tout ce qui lui passe par la tête, et pas que par la tête... Laurent Baffie !



Une Grosse Tête qui a été steward mais qui aujourd'hui parle plus à la radio que les commandants de bord... Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui va faire la connaissance de Jeanfi... même s'il est plus habitué aux "ch'tis Suisses" qu'aux Ch"tis tout court... Fabrice !

Fabrice

