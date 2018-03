Catherine Deneuve hilarante quand elle lit des tweets décalés sur Arte

publié le 31/08/2016 à 09:44

Quand Catherine Deneuve se prête à un exercice inhabituel à la télévision, c'est dans Catherine Deneuve lit la mode. Un format court proposé par Arte à partir du lundi 26 septembre à 19h40. L'actrice a accepté de lire les tweets décalés de Loïc Prigent - un journaliste spécialiste de la mode. Ses tweets sont de véritables phrases entendues dans ce milieu si particulier.



Sur un fond noir, assise sur une chaise, fiches à la main, Catherine Deneuve enchaînera un florilège de citations drôles et loufoques : "C’est qui la styliste, une vieille copine aveugle ?", ou encore "La collection était hyper pute. Je dis 'pute', mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche".

Pour le journaliste, comme il l'expliquait à Puremedias en avril dernier, c'était Catherine Deneuve ou rien. "J’avais des propositions et j’ai dit non à tout, sauf si c’est Catherine Deneuve qui les lit. Et du coup, elle a accepté ! Donc on s’est retrouvé à filmer Catherine Deneuve interprétant les tweets sur Arte". Un premier aperçu dans la vidéo ci-dessous, à partir de 2m30.

