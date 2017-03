"Chacun sa vie", "1:54", "Grave", les sorties cinéma de la semaine

publié le 15/03/2017 à 09:31

Quels films ont fonctionné au box-office ? Nos amis du site CBO montre un coup de cœur du public : Kong, Skull Island qui a déjà été vu par près de 650.000 spectateurs et Mr et Mme Adelman, qui a attiré dans les salles près de 120.000. En revanche, la comédie Babyphone en a séduit moins de 55.000. Raid dingue, le film RTL réalisé par Dany Boon va passer les 4,4 millions d'entrées, Alibi.com a passé les 2,8 millions, La La Land les 2,6 millions, tandis que Logan avec Hugh Jackman atteint 1,4 million. Quant à Split de M. Night Shyamalan et Rock'n'Roll de Guillaume Canet, ils sont aux alentours de 1,2 million d'entrées.



Côté nouveautés à l'affiche, Chacun sa vie de Claude Lelouch (un film RTL) sort aujourd'hui dans les salles françaises. Puzzle de sentiments, de rencontres, d'histoire d'amour, d'engueulades, de trahison : une étude sur les mensonges et les vérités de chacun. Tout se passe à Beaune le temps d'un procès et d'un festival de jazz où ceux qui n'auraient pas dû se rencontrer vont se retrouver face aux autres et surtout à eux mêmes.

Le retour du prodige de "Mommy"

Aujourd'hui sort également la comédie L’Embarras du choix d'Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, qui est obligée pour la première fois de son existence à prendre une décision. Et pas n'importe laquelle : choisir entre les deux hommes de sa vie. Entre vaudeville et comédie romantique : un film sans génie mais sympathique.

1:54, du québécois Yan England, avait été un gros coup de cœur lors du festival du film francophone de Angoulême en août dernier. Le film était reparti avec 2 prix dont celui du meilleur comédien pour Antoine-Olivier Pilon, (découvert ici dans Mommy Xavier Dolan). L'histoire est celle d'un étudiant, Tim, brillant, sportif, qui va se retrouver pris au piège par les réseaux sociaux et l'acharnement de Jeff, son grand rival.



Ce film explore le thème de la pression psychologique subie par nos ados : entre décisions à prendre et doutes existentiels ou émotionnels. 1h54 est remarquablement réalisé par Yan England, acteur, producteur et animateur télé chez nos cousins de Belle province. Il s'agit de son premier film. Une oeuvre qui a fait sensation dans tous les pays où il a été présenté. Le raison : il aborde une réalité universelle.

Viande crue et obsessions d'explorateur

Autre premier film et autre vision glaçante de la jeunesse au cinéma : Grave de Julia Ducournau. Primé à Cannes lors de la semaine de la Critique l'an dernier, Grand Prix du festival du film fantastique cette année, c'est l'histoire d'une jeune étudiante en médecine vétérinaire a qui on oblige de manger de la viande crue lors de son bizutage. Jusqu'ici végétarienne, ce traumatisme va réveiller chez elle une nature sauvage et libérer ses instincts refoulés. Violent, sexy, gore, visuellement très travaillé : Grave le fait grave mais attention, le film est interdit aux moins de 16 ans.



On termine par le nouveau film de l'américain James Gray : The Lost City of Z. "La cité perdue de Z", l'histoire vraie de l'explorateur anglais Percy Fawcett qui, au début 20e siècle, a découvert en Amazonie les traces d'une civilisation disparue, soulevant doutes et sarcasmes de ses pairs n'imaginaient pas que des indigènes puissent avoir été évolués avant colonisation.



Fawcett passera bonne partie de sa vie à les convaincre de financer son retour dans la jungle, mettant au passage sa famille en péril par ses absences répétées. C'est une magnifique fresque d'aventure, divinement filmée par réalisateur The Imigrant ou La Nuit nous appartient.