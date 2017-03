publié le 14/03/2017 à 12:20

"Nous nous reverrons. Mais pas encore, pas encore", disait Juba, l'ami de Maximus, à la toute fin de Gladiator. Il semblerait que le moment pourrait être (enfin) venu ! Seul ombre au tableau - attention spoiler - Maximus, le héro incarné par Russel Crowe, meurt à la fin du film sorti en 2000. Le réalisateur, Ridley Scott, s'est confié à ce sujet au magazine américain Entertainment Weekly. "Je sais comment le faire revenir. J’en parlais justement au studio : 'Mais il est mort !'. Cependant, il y a un moyen de le faire revenir. Je ne sais pas si on va le faire. Gladiator est sorti en 2000, donc Russell a un peu changé depuis. Il est occupé pour l’instant, mais j’essaie de le faire venir."



Ce n'est pas la première fois que des rumeurs concernent une possible suite au péplum de Ridley Scott. En 2009, Rick Cave avait soumis l'idée d'un Gladiator 2, inspirée de l'histoire du jeu vidéo God Of War, qui aurait pu voir Maximus revenir sur terre, au service des Dieux de l'Olympe. Un scénario jamais validé, comme le rappelle Premiere.

À sa sortie, il y a 17 ans, le film de Ridley Scott avait fait l'unanimité. Cinq fois oscarisé en 2001 - notamment comme Meilleur film et Meilleur acteur pour Russell Crowe - le film a été un énorme succès commercial, avec plus de 450 millions de dollars de recettes. Ridley Scott dévoilera toutefois son prochain film, Alien : Covenant, le 10 mai 2017. Alors, suite ou pas suite à Gladiator ? Les fans devront encore patienter un peu, mais comme leur soufflerait Maximus, "Force et honneur".

> Gladiator Theme • Now We Are Free • Hans Zimmer & Lisa Gerrard