publié le 14/03/2017 à 19:01

Ridley Scott sait faire plaisir aux fans de sa saga Alien. Le week-end dernier, lors du festival South by Southwest, rendez-vous incontournable de l'innovation et de la création organisé à Austin, le réalisateur de 79 ans a dévoilé les premiers moments d'Alien : Covenant, le prochain volet de la saga Alien, démarrée en 1979. Ce prochain long-métrage, attendu le 10 mai, est la suite de Prometheus, et un prequel du Le Huitième Passager, le premier film d'Alien. On y découvrira, entre autres, ce qui est arrivé à l'androïde David (Michael Fassbender), l'un des personnages principaux de Prometheus, mais aussi une nouvelle équipe d'explorateurs spatiaux.



Les amateurs de gore et de science-fiction devraient être comblés avec Alien : Covenant. Les premiers trailers angoissants ont dévoilé des scènes sanguinaires, mais aussi une première image impressionnante des terrifiants Xénomorphes, les aliens nés dans l'esprit fou de l'artiste H.R. Giger. Mais, outre ces bandes-annonces, Ridley Scott a révélé un moment clef du film ai festival américain, qui répond à une question que certains fans doivent se poser depuis un moment : d'où viennent donc les Xenomorphes ? Attention, spoilers après ce GIF.

Une origine génétique et non naturelle

C'est le site The Verge qui a décrit en premier les 20 minutes d'Alien : Covenant dévoilées à South by Southwest. On découvre alors l'androïde David en pleine conversation avec l'un des membres de l'équipage du vaisseau Covenant joué par Billy Crudrup. Les deux personnages pénètrent alors dans une sorte de laboratoire, où David réalise des expériences sur les créatures de l’espace pour mieux les comprendre.

C'est grâce à quatre œufs qu'il a pu récupérer qu'il débute ses recherches sur les aliens. Et c'est là qu'on comprend d'où viennent les Xénomorphes : ils sont le fruit d'une manipulation génétique réalisée par l'androïde et non le fruit d'une évolution naturelle ! Pour The Verge, Alien : Covenant décrit à ce moment "l'histoire d'une humanité qui a semé les graines de sa propre destruction" via l'intelligence artificielle, c'est-à-dire David. On comprend ensuite qu'il va implanter un alien dans le corps du pauvre Billy Cudrup, qui propagera sûrement ensuite à ses dépends, l'invasion des Xénomorphes dans le vaisseau.

> Alien: Covenant | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX