"Chacun sa vie" : un film choral comme Claude Lelouch les aime tant

publié le 15/03/2017 à 01:02

Imaginez que vous vous retrouviez dans un tribunal avec une dizaine d'autres personnes et que vous deviez juger quelqu'un en tant que juré. La question que pose Claude Lelouch dans Chacun sa vie, c'est : qui sommes-nous pour juger et avons-nous nous-mêmes toujours dit la vérité ? L'idée, c'est qu'un groupe de personnes qui ne se connaissent pas vont se retrouver réunies à la faveur, ou à la défaveur, d'un procès pour juger quelqu'un. Et le film suit leur destin pendant le procès, mais on se rend aussi compte que tout le monde, les personnages comme les spectateurs, s'arrange avec la vérité.



Le film est un prétexte à Claude Lelouch pour un nouveau film choral comme il les aime tant. L'affiche du film est sans doute une des plus belles qu'on ait vu depuis longtemps : Jean Dujardin, Johnny Hallyday, Mathilde Seigner, Elsa Zylberstein, Chantal Ladesou, Jean-Marie Bigard, bref, un casting de fou et un débutant : Éric Dupond-Moretti. Il est avocat dans la vraie vie et joue un président de cour d'assise dans le film, amoureux d'un prostitué qu'il va voir depuis que sa femme est décédée.