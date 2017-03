publié le 13/03/2017 à 12:47

Il y a des rendez-vous manqués que l'on regrette toute sa vie. Si La La Land, avec ses 6 Oscars et ses 7 Golden Globes, a été un succès total, le casting devait être bien différent à l'origine. La formidable Emma Stone, sacrée à Los Angeles comme Meilleur actrice le 26 février dernier, n'était pas le premier choix de Damien Chazelle.



À en croire les rumeurs, une autre vedette portant le même prénom, Emma Watson, devait incarner Mia, et Miles Teller (Whiplash, Divergente), le jazzman Sebastian, comme le rapporte Vanity Fair. Plusieurs bruits courraient sur la comédienne d'Harry Potter pour dire qu'elle aurait été écartée de la comédie musicale, car trop "diva". Mais c'est en fait un souci d'emploi du temps qui l'a empêché de jouer dans La La Land.

C'est l'actrice britannique elle-même qui l'a expliqué dans une interview accordée à la radio américaine Sirius XM, vendredi 10 mars dernier. Emma Watson, qui incarne Belle dans La Belle et la Bête, attendu en salles le 22 mars prochain, n'aurait en fait pas eu le temps de se consacrer à la comédie musicale de Damien Chazelle. "C'est l'une de ces choses frustrantes, avoir son nom attaché très tôt à un projet, cela crée une excitation prématurée, alors que rien n'est acté", explique la jeune comédienne, qui avait déjà signé pour le nouveau Disney.



Et d'ajouter : "[La Belle et la Bête] n'était pas un film que je pouvais improviser. Je savais qu'il fallait que je m'entraîne à monter à cheval. Je savais que je devais danser et que j'avais trois mois de chant devant moi et que je devais être à Londres pour le faire". Ainsi, "les différents d'emplois du temps" n'ont pas permis à Emma Watson d'incarner Mia dans La La Land.