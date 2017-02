publié le 09/02/2017 à 08:57

Après Mon idole, Ne le dis à personne, Les Petits Mouchoirs et Blood Ties, Guillaume Canet revient avec son cinquième film en tant que réalisateur : Rock'n'Roll, en salles le 15 février, où il renoue avec la comédie. Il l'a présenté dans Laissez-vous tenter, une semaine avant sa sortie.



L'acteur a décidé de jouer avec son image en interprétant son propre rôle, aux côtés de sa compagne, Marion Cotillard. Rock'n'Roll est à la fois une satire drôle et cruelle du show-business, où on découvre le couple le plus glamour du cinéma français comme on ne l'a jamais vu auparavant. "Je me suis retrouvé plus libre de faire ce film, de manière complètement insouciante et légère. On s'est fendu la gueule", assure Guillaume Canet dans Laissez-Vous Tenter.

Un film sur l'angoisse de la vieillesse

Rock'n'roll offre une plongé dans les coulisses d'un couple-pilier du 7e art, au quotidien pas si glamour. "C'est pas que un film que sur le cinéma, d'ailleurs, pas du tout pour moi, nuance Guillaume Canet. C'est un film qui s'adresse au grand public. On passe par le prisme de ce couple mais ça concerne tout le monde. L'idée c'était vraiment de montrer des choses que je vois dans notre époque, sur la manière dont on rentre de plus en plus dans une norme."

"Je me suis demandé ce que ça veut dire d'être rock. (...) Après sont venus se greffer à ça plein de thèmes, comme le jeunisme, cette volonté de rentrer dans cette norme, de ressembler à quelqu'un, détaille Guillaume Canet. Tout ça, c'était l'idée de montrer qu'être rock aujourd'hui, c'est plutôt essayer d'être qui on a envie d'être et d'être libre d'être qui on a envie d'être.

L'acteur, qui aura bientôt 44 ans, a imaginé ce film à la suite d'une interview où une journaliste lui a dit qu'il n'était "pas très rock". "C'est vrai que, forcément, quand on se retrouve dans ce genre de situation, cette interview qui a été une sorte de catalyseur, on se demande 'Est-ce que je suis vraiment comme ça ?', plaisante Guillaume Canet (...) Au cinéma, on parle beaucoup de la vieillesse chez la femme, et peu chez l'homme, alors que c'est aussi un sujet sensible."

Un casting 5 étoiles

Dans cette aventure, Guillaume Canet et Marion Cotillard sont aussi accompagnés de Gilles Lellouche et Johnny Hallyday. "J'étais très agréablement surpris qu'il accepte de jouer ça aussi rapidement, indique Guillaume Canet au micro de RTL. Il a même accepté sans lire le scénario, je l'ai appelé en lui expliquant l'idée de scène que j'avais."



Rock'n'Roll affiche donc un casting cinq étoiles, comme l'avait teasé Guillaume Canet il y a quelques mois. Plus encore, c'est sur Instagram que l'acteur a choisi de faire la promotion de son film en publiant des photos décalées de Marion Cotillard, qui lui a rendu la pareille.



"Le but, c'était que tout le monde s'amuse dans cette autodérision, explique Guillaume Canet. Marion est à fond quand elle prépare ses personnages, j'ai déjà eu droit à des petites scènes à la maison. Je l'ai surprise une fois à la maison en train de jouer à la petite voiture, en train de faire des 'brrrr' pour entraîner son accent anglais. C'est pas un agacement, c'est une manière de se moquer d'elle."