publié le 22/02/2017 à 15:08

George Clooney prend son César d'honneur très au sérieux. Peut-être même un peu trop lorsqu'on regarde ce teaser humoristique de la 42e cérémonie On découvre l'acteur, qui s'apprête à devenir papa, en compagnie du journaliste Laurent Weil qui lui explique qu'il n'est pas César. George Clooney feint alors de ne pas comprendre ce que lui demande notre confrère de Canal+ et se prend carrément pour César. Un clin d’œil à sa prestation dans le film Ave Cesar ! des frères Coen, où il interprète un acteur qui a le rôle de Jules César.



Un faux teaser que l'acteur de 55 ans a réalisé avec la complicité de l'équipe du Grand Journal, dans une cabane en bois. Reste à savoir s'il agira de la même manière lorsqu'il recevra son César d'honneur le 24 février prochain au Théâtre du Châtelet pour l'ensemble de sa carrière, en tant qu'acteur et réalisateur.